終於找到5G實用功能？iPhone 12更新系統免再找Wi-Fi

美國 Apple 公司最新推出的 iPhone 12 系列手機，全面支援 5G 高速行動網路。iPhone 12 搭載高通 X55 晶片並擁有 20 個 5G 頻段與最多可達 32 個 LTE 頻段，遠勝其他智慧型手機。

iPhone 12 上透過 5G 下載 iOS 更新

根據本周發布的一份 Apple 支援文件，已經推出了在 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 上使用 5G 行動網路下載 iOS 軟體更新的選項。

iPhone 12 的 5G 數據模式包括：5G 時允許使用更多數據、標準和低數據模式，也就是 5G 開啟、自動和 4G LTE。啟用自動智慧數據模式，當 5G 速度無法提供明顯更好的體驗時，iPhone 會自動切換到 4G LTE 從而節省電池壽命。

允許在 iPhone 12 上 5G 使用更多數據：為應用程式和系統任務啟用更高的數據使用量功能，包括更高品質的 FaceTime、Apple Music 的歌曲和影片，以及透過行動網路進行的 iOS 更新。這些功能包括更高質量的 FaceTime、Apple TV 上的高清內容、Apple Music 歌曲和影片，以及透過行動網路進行的 iOS 更新。

該設定還允許第三方應用程式使用更多的行動數據以增強體驗。這是某些無限數據計劃的內建設定，具體取決於你的電信運營商。此設定會使用更多的行動數據。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》