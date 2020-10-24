iPhone 12、iPhone 12 Pro開放銷售 藍色款依然是最受歡迎配色

雖然近期天候不佳，但今日 (10/23)仍有不少蘋果粉絲選擇到台北信義區的Apple Store A13領取iPhone 12、iPhone 12 Pro，而目前依照統計數據顯示，最受歡迎配色依然是今年推出的藍色。

藍色依然是最多人選擇配色

依照遠傳電信表示，此次最多人選擇機種還是iPhone 12 Pro，配色部分依然是以此次新推出的太平洋藍款式吸引較多人青睞，其次則是金色與銀色款式，在iPhone 12部分同樣是以藍色較多人選購，同時在儲存容量則以128GB規格有較多人選購。

而相較去年推出的iPhone 11系列，雖然此次新機拆分兩次上市時間，按今年依然吸引不少人購機，其中有不少比例是舊機升級，但也有不少使用者表示希望等待11月才會推出的iPhone 12 Pro Max，或是機身更小、功能與iPhone 12相同的iPhone 12 mini。

另外，此次也有不少人選擇直接在Apple Store直營門市購機，因此在10月23日至25日期間都只提供事先完成預購的消費者領機，並未提供現場購機服務。

相比iPhone 11系列有明顯升級

外觀設計部分，新款iPhone 12比照後來更新的iPad Pro，採用類似當年iPhone 4、iPhone 5的框體形式設計，不再採用帶有圓弧曲線的邊框外圍，而是改為平整設計，視覺上使機身框體看起來更窄一些，同時也能提供較好持握感。

此次價格因為額外增加的iPhone 12 mini而攀升，但是產品定位延續iPhone 11，並且在硬體規格升級的iPhone 12，螢幕維持採用6.1吋設計，但是換上以OLED面板打造的超Retina XDR顯示器，並且採用與康寧合作導入陶瓷成分、增加4倍抗碎裂耐用效果的超瓷晶盾面板 (但背面仍維持使用康寧強化玻璃)。

至於iPhone 12 Pro則是採用相同螢幕規格設計，但是差別在標準顯示模式下的最高亮度，iPhone 12 Pro可達800 nits，iPhone 12僅對應625 nits，在HDR顯示模式下則都可達1200 nits的峰值亮度表現，因此在實際使用下，兩者螢幕在視覺影響程度並不算明顯。

不過，機身邊框部分則會有航太級鋁合金與醫療級特製不鏽鋼的差異，另外機身背蓋也會跟先前在iPhone 11系列的差異一樣，在Pro機種採用霧面背蓋，但鏡頭底部則採用亮面玻璃設計，標準版則採用相反作法，藉此讓機身配色更加鮮豔。

在硬體規格方面，iPhone 12與iPhone 12 Pro均搭載A14 Bionic處理器，機身均支援IP68等級防水，在6公尺水深情況下可對應30分鐘防水效果，另外兩者也均在背面搭載MagSafe磁吸介面設計，並且支援Qi無線充電，並且在底部維持採用Lightning設計。

而此次在相機功能部分，iPhone 12作了不少功能提昇，其中包含可讓所有鏡頭均支援夜間拍攝功能，同時也針對可拍攝更多影像細節的Deep Fusion功能作了提昇，另外也支援Dolby Vision HDR 30fps錄影功能。

iPhone 12 Pro則是比iPhone 12額外增加一組長焦鏡頭，因此在鏡頭變焦拍攝部分，前者將比後者多了兩倍拍攝變焦距離，對應2倍光學變焦、最高10倍數位變焦功能，同時在錄影功能則對應Dolby Vision HDR 60fps記錄規格。

此外，這次在iPhone 12 Pro額外增加的LiDAR光達，則可用來強化對焦效果，提昇暗部對焦速度，同時也能在擴增實境內容處理時，讓虛擬物件能以更穩定形式呈現。

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