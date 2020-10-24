快訊

「哀敦砥悌」爭議 學者批柯文哲荒謬、視盟也挺北美館

投票率百年來最高？美國大選倒數11天 已有5千萬人投完票

iPhone 12、iPhone 12 Pro開放銷售 藍色款依然是最受歡迎配色

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然近期天候不佳，但今日 (10/23)仍有不少蘋果粉絲選擇到台北信義區的Apple Store A13領取iPhone 12、iPhone 12 Pro，而目前依照統計數據顯示，最受歡迎配色依然是今年推出的藍色。

藍色依然是最多人選擇配色

依照遠傳電信表示，此次最多人選擇機種還是iPhone 12 Pro，配色部分依然是以此次新推出的太平洋藍款式吸引較多人青睞，其次則是金色與銀色款式，在iPhone 12部分同樣是以藍色較多人選購，同時在儲存容量則以128GB規格有較多人選購。

而相較去年推出的iPhone 11系列，雖然此次新機拆分兩次上市時間，按今年依然吸引不少人購機，其中有不少比例是舊機升級，但也有不少使用者表示希望等待11月才會推出的iPhone 12 Pro Max，或是機身更小、功能與iPhone 12相同的iPhone 12 mini。

另外，此次也有不少人選擇直接在Apple Store直營門市購機，因此在10月23日至25日期間都只提供事先完成預購的消費者領機，並未提供現場購機服務。

相比iPhone 11系列有明顯升級

外觀設計部分，新款iPhone 12比照後來更新的iPad Pro，採用類似當年iPhone 4、iPhone 5的框體形式設計，不再採用帶有圓弧曲線的邊框外圍，而是改為平整設計，視覺上使機身框體看起來更窄一些，同時也能提供較好持握感。

此次價格因為額外增加的iPhone 12 mini而攀升，但是產品定位延續iPhone 11，並且在硬體規格升級的iPhone 12，螢幕維持採用6.1吋設計，但是換上以OLED面板打造的超Retina XDR顯示器，並且採用與康寧合作導入陶瓷成分、增加4倍抗碎裂耐用效果的超瓷晶盾面板 (但背面仍維持使用康寧強化玻璃)。

至於iPhone 12 Pro則是採用相同螢幕規格設計，但是差別在標準顯示模式下的最高亮度，iPhone 12 Pro可達800 nits，iPhone 12僅對應625 nits，在HDR顯示模式下則都可達1200 nits的峰值亮度表現，因此在實際使用下，兩者螢幕在視覺影響程度並不算明顯。

不過，機身邊框部分則會有航太級鋁合金與醫療級特製不鏽鋼的差異，另外機身背蓋也會跟先前在iPhone 11系列的差異一樣，在Pro機種採用霧面背蓋，但鏡頭底部則採用亮面玻璃設計，標準版則採用相反作法，藉此讓機身配色更加鮮豔。

在硬體規格方面，iPhone 12與iPhone 12 Pro均搭載A14 Bionic處理器，機身均支援IP68等級防水，在6公尺水深情況下可對應30分鐘防水效果，另外兩者也均在背面搭載MagSafe磁吸介面設計，並且支援Qi無線充電，並且在底部維持採用Lightning設計。

而此次在相機功能部分，iPhone 12作了不少功能提昇，其中包含可讓所有鏡頭均支援夜間拍攝功能，同時也針對可拍攝更多影像細節的Deep Fusion功能作了提昇，另外也支援Dolby Vision HDR 30fps錄影功能。

iPhone 12 Pro則是比iPhone 12額外增加一組長焦鏡頭，因此在鏡頭變焦拍攝部分，前者將比後者多了兩倍拍攝變焦距離，對應2倍光學變焦、最高10倍數位變焦功能，同時在錄影功能則對應Dolby Vision HDR 60fps記錄規格。

此外，這次在iPhone 12 Pro額外增加的LiDAR光達，則可用來強化對焦效果，提昇暗部對焦速度，同時也能在擴增實境內容處理時，讓虛擬物件能以更穩定形式呈現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

延伸閱讀

momo購物iPhone 12新機預購5分鐘銷售一空 拚30分到貨

只花3500！遠傳開賣iPhone 12新機 10年老客戶搶頭香直呼：太賺了

iPhone 12拆解影片曝光 採用Qualcomm Snapdragon X55 5G連網數據晶片

遠傳開賣頭香哥：iPhone 6s換i12 Pro只花3,500元

相關新聞

開賣首日 iPhone 12 Pro最搶手

iPhone 12系列昨天正式開賣，各大電信商皆舉辦首賣活動，雖天候不佳，仍吸引大批消費者捧場。其中，中華電信排隊頭香魏...

手刀前往！好市多開賣iPhone 12 各色有現貨還便宜上千元

今早iPhone 12、iPhone 12 Pro正式開賣，各地電信門市、3C通路、甚至百貨通路，皆出現排隊人潮，許多民...

iPhone 12拆解影片曝光 採用Qualcomm Snapdragon X55 5G連網數據晶片

盡管在近期發表會內容中並未提及，但從蘋果日前與Qualcomm恢復合作情況判斷，可以預期此次在iPhone 12系列機種採用的5G連網數據晶片，將是採用Qualcomm提供產品。而就中國稍早傳出拆解影片內容，顯示iPhone 12採用的是Qualcomm Snapdragon X55 5G連網數據晶片。

iPhone 12開賣 資深果粉4年內3度搶到直營店頭香

iPhone 12及iPhone 12 Pro今天開賣，蘋果直營店到首週末為止僅提供官網預購民眾取貨，無法現場購買。排在...

終於找到5G實用功能？iPhone 12更新系統免再找Wi-Fi

根據本周發布的一份 Apple 支援文件，已經推出了在 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 上使用 5G 行動網路下載 iOS 軟體更新的選項。

iPhone 12購機難題 直升5G或固守4G

蘋果iPhone 12系列在台開賣，不少消費者對直升5G還是固守4G資費感到困惑，不知如何選擇。3C達人建議，由於電信商...

iPhone 12開賣 果粉排隊1周搶太平洋藍

蘋果5G手機iPhone 12以及iPhone 12 Pro今（23）日開賣，上百名果粉一早就守候在Apple直營店、電...

只花3500！遠傳開賣iPhone 12新機 10年老客戶搶頭香直呼：太賺了

遠傳（4904）今（23）日上午8時在信義威秀直營門市開賣iPhone 12/12 Pro新機，總經理井琪今年親臨開賣活...

中華電信：iPhone 12買氣旺 前100名排隊果粉加贈3600元

中華電信23日上午8時在台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 12新機首賣會」。中華電信董事長謝繼茂表示，蘋果iPh...

iPhone 12開賣人潮塞爆 業者看好帶動5G轉換率

iPhone 12系列手機今（23）日開賣，電信業者表示，預購買氣大約是過去三倍左右，初期有缺貨的狀況，會積極爭取配貨。...

iPhone 12激勵5G升級潮 電信商：價格戰不會太快來

iPhone 12系列今天在台開賣，刺激5G用戶升級，電信業加碼建設5G基地台，並認為5G資費趨於理性，不會太快打價格戰

PChome 24h購物「現貨iPhone 12 Pro」首賣3分鐘搶購一空

果粉期待的iPhone 12系列今天（10月23日）正式開賣，果然買氣超旺，PChome 24h購物今早8點首賣iPho...

熱門新聞

手刀前往！好市多開賣iPhone 12 各色有現貨還便宜上千元

iPhone 12頭香姐上週六就來 家人助陣輪班

iPhone 12開賣 資深果粉4年內3度搶到直營店頭香

只花3500！遠傳開賣iPhone 12新機 10年老客戶搶頭香直呼：太賺了

中華電信：iPhone 12買氣旺 前100名排隊果粉加贈3600元

PChome 24h購物「現貨iPhone 12 Pro」首賣3分鐘搶購一空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。