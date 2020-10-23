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iPhone 12開賣 資深果粉4年內3度搶到直營店頭香

中央社 / 台北23日電
iPhone 12及iPhone 12 Pro於23日開賣，已事先預購的果粉許先生在Apple信義A13直營店取貨，興奮開箱iPhone 12 Pro新顏色「太平洋藍」。中央社
iPhone 12及iPhone 12 Pro於23日開賣，已事先預購的果粉許先生在Apple信義A13直營店取貨，興奮開箱iPhone 12 Pro新顏色「太平洋藍」。中央社

iPhone 12及iPhone 12 Pro今天開賣，蘋果直營店到首週末為止僅提供官網預購民眾取貨，無法現場購買。排在信義A13直營店首位的許先生購買iPhone 12 Pro太平洋藍色256GB，是4年來第3次搶得直營店頭香。

今天台北市區飄雨，到Apple信義A13直營店取貨的人潮明顯比去年少。32歲的許先生從第一代iPhone開始使用，果粉資歷超過10年。2017年他曾到台北101直營店購買白色iPhone X，去年在Apple信義A13購買iPhone11 Pro Max夜幕綠，這次想換更強的相機，決定入手iPhone 12 Pro太平洋藍色256GB，是他的第9支iPhone。

針對5G傳輸，許先生表示，現在5G訊號還不穩，基地台不夠多，他會等到資費更便宜再考慮5G方案。

談到備受外界關注的iPhone 12藍色，許先生認為很像博愛座的顏色，自己沒有特別喜歡。

28歲的詹先生排在Apple信義A13直營店第2名，也是10年資深果粉，今天要買的是iPhone 12 Pro黑色512GB，最喜歡新機的外型設計，因為自己第一款iPhone就是同樣採用平整邊框的iPhone 4。

詹先生說，自己沒等iPhone 12 mini或iPhone 12Pro Max的原因是mini螢幕太小、Pro Max很難單手操控。他曾用過iPhone Xs Max金色和iPhone 11 Pro Max夜幕綠，覺得iPhone 12藍色實機比想像的更好看一點。

43歲的吳小姐是第一次在iPhone新機開賣時到直營店取貨，之前都透過官網訂購送到家，這次想早一點拿到。她目前使用iPhone X，今天買的是iPhone 12 Pro銀色128GB，因為平常有用iCloud傳輸和備份，不需要太大容量。

蘋果14日發表4款iPhone 12系列手機，首度搭載5G傳輸能力，分為兩波開賣。6.1吋配備雙鏡頭相機的iPhone 12、6.1吋配備三鏡頭相機的iPhone 12 Pro今天發售；5.4吋iPhone 12 mini和最高階的6.7吋iPhone12 Pro Max將於11月6日開放預購，11月13日發售。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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