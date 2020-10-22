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iPhone 12系列開箱實測 達人看好高階機買氣

中央社 / 台北22日電
iPhone 12 Pro（右）搭載三鏡頭相機，可拍攝最高4K 60 fps格式影片，且夜間模式可拍攝具有景深效果的人像照。左為配備雙鏡頭相機的iPhone 12。圖／中央社
iPhone 12 Pro（右）搭載三鏡頭相機，可拍攝最高4K 60 fps格式影片，且夜間模式可拍攝具有景深效果的人像照。左為配備雙鏡頭相機的iPhone 12。圖／中央社

iPhone 12、iPhone 12 Pro將於23日開賣，科技達人實測後提出3大亮點，包括MagSafe充電方便、USB Type-C充電線有助適應快充生態圈、5G傳影音很有感，並預測高階機iPhone 12Pro的買氣更好。

從規格來看，iPhone 12及iPhone 12 Pro有不少相同之處，包括都支援5G、都配備6.1吋超Retina XDROLED顯示器、都內建A14仿生晶片、相機都支援夜間模式、皆可使用MagSafe配件充電。

若仔細比較，iPhone 12 Pro還是比iPhone 12多了一些進階功能，例如相機增加望遠鏡頭、最高可拍攝4K60 fps格式影片、支援Apple ProRAW格式、在夜間模式可拍攝具有景深效果的人像照。

實際體驗iPhone 12 Pro，扁平化的邊框更立體、邊界更明顯，相較iPhone 11的圓弧邊框，更不需要擔心手滑噴飛，整體握感也比較輕盈。iPhone 12採用霧面邊框，不容易留下指紋。

針對新機亮點，3C達人Tim哥接受中央社記者採訪表示，MagSafe是很好的賣點，有人用無線充電常對不到正確位置，可能睡覺前放著充電，起床才發現沒對準，結果完全沒充到電。至於蘋果官方無線充電座的吸力夠不夠強，要等台灣正式開賣才知道，基本上如果平放在桌上充電，應該不會輕易脫落。

如果急著先買無線充電座，Tim哥建議要選有官方認證的產品，最好是有聽過的品牌，且建議10W以上規格，可以跟其他裝置共用。

蘋果為因應環保，iPhone 12系列不再隨附俗稱「豆腐頭」的5W電源轉接器和EarPods有線耳機，大幅縮減包裝盒體積，約只有iPhone 11包裝盒的一半。Tim哥認為，現在流通在外的線材和豆腐頭很多，蘋果訴求環保的立意良好，且附上USB Type-C傳輸線，充電速度更快，有助消費者適應快充生態圈。

蘋果公司因應環保，將iPhone 12（左）、iPhone 12 Pro（中）包裝盒尺寸縮減，大約只有iPhone 11（右）的一半。圖／中央社
蘋果公司因應環保，將iPhone 12（左）、iPhone 12 Pro（中）包裝盒尺寸縮減，大約只有iPhone 11（右）的一半。圖／中央社

先前推出的MacBook Air、MacBook Pro、iPad Pro都已經採用Type-C連接口，可以共用傳輸線。Tim哥認為，某種程度上也為配件商帶來商機，自從蘋果發表iPhone 12以來，有配件商的USB Type-C充電器銷量成長2倍以上。

部分消費者擔心目前台灣5G覆蓋率較低，可能買了5G手機卻跑不到該有的速度。對此Tim哥表示，5G向下相容4G，一般人買iPhone至少會用超過2年，現在買5G版iPhone可以先搭配4G門號，速度已經夠用，未來等到5G基地台更普遍，可以直上5G。

Tim哥也注意到，5G用來打遊戲的延遲度很低，上傳影片速度也很快，對遊戲玩家和影音創作者會很有感。根據記者在南港展覽館進行的實測，使用iPhone 12Pro的5G下載速度高達654 Mbps，上傳速度65.6 Mbps；換算若下載2.3GB的「跑跑卡丁車Rush+」遊戲，不到40秒就能完成。

值得注意的是，iPhone 12和12 Pro的5G具備智慧型數據模式，當手機不需要5G速度時，例如放在口袋聽串流音樂，會自動切換使用4G LTE來節省電力。iPhone12系列支援nano-SIM搭配eSIM的雙SIM卡模式，但若需要使用5G，只能用單張SIM卡。

談到iPhone 12和iPhone 12 Pro哪款會賣得比較好，Tim哥表示，平常會拍照或錄影會一直用到變焦功能，以及喜歡夜間模式人像照的果粉，建議選擇Pro，而且Pro採用不鏽鋼邊框和霧面背蓋，質感較好，推測iPhone 12 Pro買氣應該會比iPhone 12更好。

天風國際證券分析師郭明錤也持類似看法。郭明錤在先前報告中估算，iPhone 12與iPhone 12 Pro開放預購後24小時內訂單達到170萬至200萬台，優於iPhone11系列的50萬至80萬台，且果粉在初期偏好高階機型，帶動iPhone 12 Pro預購優於預期；反觀iPhone 11降價，可能影響iPhone 12預購需求。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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