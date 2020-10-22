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續航輸前代！外媒實測iPhone 12電量：5G比4G多耗費20％電力

聯合新聞網 / 電獺少女

台灣現在 5G 也沒那麼普及，感覺不少人會選擇關 5G 換電量…

iPhone 12 系列的機身都非常輕巧，但續航力就成了用戶十分在意的一個環節。儘管有更省電的 5 奈米 A14 晶片加持，但 5G 手機本來就是吃電怪獸，這樣綜合起來，iPhone 12 到底夠不夠用一整天？不少家外媒都針對 iPhone 12、iPhone 12 Pro 做了電量測試，同時和其他廠牌的 5G 手機進行電量比較

外媒 Tom’s Guide 將手機螢幕亮度都調整至 150 尼特（大概是室內螢幕的顯示亮度），每 30 秒開啟一個新網頁，直到電池耗盡為止。實測結果顯示，iPhone 12 在 5G 狀態時，續航力是比較弱的，約莫 8 小時 25 分鐘，如果開成 4G，則續航可以延長到 10 小時 23 分。對比 iPhone 11 的續航到 11 小時 16 分。

至於 iPhone 12 Pro 的表現就比較優異，續航為 9 小時 6 分，開 4G 的狀態下續航為 11 小時 24 分，比 iPhone 11 Pro 的 10 小時 24 分更久。如果就 4G 和 5G 的續航進行比對，大概後者比前者的耗電速度快了 20% 左右。此外，Tom’s Guide 也列出了 Galaxy S20、One Plus 8T、Google Pixel 5 等手機在不同螢幕更新率狀態下的續航力

iPhone 12 系列除了「開啟 5G」、「僅用 4G」選項外，其實還有個「智慧型數據模式」的選項，簡單來說就是依照你在手機上進行的內容，自動判定要不要使用 5G，這個選項會比 5G 全開來得更省電，讓續航介於僅開 4G 跟開啟 5G 之間。如果你是想嘗試 5G 的 iOS 用戶，這份電量實測就很值得你參考一下啦

（新聞來源：Tom's Guide

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 電池 5G

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