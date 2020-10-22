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iPhone 12與iPhone 12 Pro該怎麼選？實際開箱比較

聯合新聞網 / 楊又肇
▲iPhone 12 Pro、iPhone 12
▲iPhone 12 Pro、iPhone 12

iPhone 12iPhone 12 Pro即將在本週五 (10/23)正式上市之前，筆者也率先取得兩款新機進行簡短體驗，進一步確認蘋果官方公布資訊未能詳述細節。

螢幕尺寸、處理器效能相同，外觀與相機功能則有差異

首先，來回顧一下即將在10月23日開放銷售的iPhone 12與iPhone 12 Pro兩者差異。

外觀設計部分，新款iPhone 12比照後來更新的iPad Pro，採用類似當年iPhone 4、iPhone 5的框體形式設計，不再採用帶有圓弧曲線的邊框外圍，而是改為平整設計，視覺上使機身框體看起來更窄一些，同時也能提供較好持握感。

▲兩者均採用6.1吋OLED面板，因此正面看起來幾乎相同
▲兩者均採用6.1吋OLED面板，因此正面看起來幾乎相同

此次價格因為額外增加的iPhone 12 mini而攀升，但是產品定位延續iPhone 11，並且在硬體規格升級的iPhone 12，螢幕維持採用6.1吋設計，但是換上以OLED面板打造的超Retina XDR顯示器，並且採用與康寧合作導入陶瓷成分、增加4倍抗碎裂耐用效果的超瓷晶盾面板 (但背面仍維持使用康寧強化玻璃)。

至於iPhone 12 Pro則是採用相同螢幕規格設計，但是差別在標準顯示模式下的最高亮度，iPhone 12 Pro可達800 nits，iPhone 12僅對應625 nits，在HDR顯示模式下則都可達1200 nits的峰值亮度表現，因此在實際使用下，兩者螢幕在視覺影響程度並不算明顯。

不過，機身邊框部分則會有航太級鋁合金與醫療級特製不鏽鋼的差異，另外機身背蓋也會跟先前在iPhone 11系列的差異一樣，在Pro機種採用霧面背蓋，但鏡頭底部則採用亮面玻璃設計，標準版則採用相反作法，藉此讓機身配色更加鮮豔。

▲iPhone 12採用航太級鋁合金，同時邊框改為平整設計
▲iPhone 12採用航太級鋁合金，同時邊框改為平整設計

▲Pro版本採用醫療級特製不鏽鋼設計，與標準版採航太級鋁合金材質明顯不同
▲Pro版本採用醫療級特製不鏽鋼設計，與標準版採航太級鋁合金材質明顯不同

▲此次取得的灰黑色款iPhone 12 Pro，背面採用霧面機身設計
▲此次取得的灰黑色款iPhone 12 Pro，背面採用霧面機身設計

▲因為採用平整邊框設計，因此螢幕邊框似乎顯得更窄一些
▲因為採用平整邊框設計，因此螢幕邊框似乎顯得更窄一些

▲此次iPhone 12採用的藍色
▲此次iPhone 12採用的藍色

▲實際色調顯然與蘋果官網圖像有些落差，但實際看起來相當好看
▲實際色調顯然與蘋果官網圖像有些落差，但實際看起來相當好看

在硬體規格方面，iPhone 12與iPhone 12 Pro均搭載A14 Bionic處理器，機身均支援IP68等級防水，在6公尺水深情況下可對應30分鐘防水效果，另外兩者也均在背面搭載MagSafe磁吸介面設計，並且支援Qi無線充電，並且在底部維持採用Lightning設計。

連網功能方面，iPhone 12與iPhone 12 Pro均支援5G連網功能，但在美國之外地區銷售版本都只支援6GHz以下頻段的5G連網規格，並未支援mmWave (毫米波)，因此日後透過韌體更新僅會加入支援「5G+4G」的雙SIM卡雙待功能，修正目前僅能以單卡形式使用5G網路，否則會調整為「4G+4G」的雙卡使用問題。

▲在行動網路選項可以選擇使用5G網路自動切換模式，讓手機可在不影響電力情況下使用5G連網功能，另外也能調整5G網路使用情況，避免5G網路流量因為背景傳輸而大幅損耗
▲在行動網路選項可以選擇使用5G網路自動切換模式，讓手機可在不影響電力情況下使用5G連網功能，另外也能調整5G網路使用情況，避免5G網路流量因為背景傳輸而大幅損耗

差異部分，則在於iPhone 12儲存容量從64GB起跳，最高僅256GB，而iPhone 12 Pro則從128GB儲存容量起跳，最高儲存容量為512GB。

而此次在相機功能部分，iPhone 12作了不少功能提昇，其中包含可讓所有鏡頭均支援夜間拍攝功能，同時也針對可拍攝更多影像細節的Deep Fusion功能作了提昇，另外也支援Dolby Vision HDR 30fps錄影功能。

iPhone 12 Pro則是比iPhone 12額外增加一組長焦鏡頭，因此在鏡頭變焦拍攝部分，前者將比後者多了兩倍拍攝變焦距離，對應2倍光學變焦、最高10倍數位變焦功能，同時在錄影功能則對應Dolby Vision HDR 60fps記錄規格。

此外，這次在iPhone 12 Pro額外增加的LiDAR光達，則可用來強化對焦效果，提昇暗部對焦速度，同時也能在擴增實境內容處理時，讓虛擬物件能以更穩定形式呈現。

兩者該選誰？

若不考慮預計11月才會推出的iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max，單純僅在iPhone 12與iPhone 12 Pro作挑選的話，不妨從幾個面向考慮，例如最大儲存容量、是否需要兩倍光學變焦的長焦鏡頭，以及外觀配色。

從此次硬體更新來看，其實iPhone 12就已經提供充足效能，而相機在一般拍攝表現也有顯著提昇，即便少了2倍光學變焦的長焦鏡頭，但本身支援5倍數位放大變焦也足夠一般日常拍攝使用。

不過，iPhone 12最高儲存容量相對較低，若是較習慣把大量照片內容存放在手機上，或是經常安裝app使用的話，可能要考慮一下。

而在此次推出的藍色部分，確實在實際色調與官網呈現版本有些落差，但依然不難看，只是這部份就是見仁見智。

至於如果偏好拍攝功能的話，這兩款新機自然會建議選擇iPhone 12 Pro，無論是靜態拍攝或是動態錄影，額外增加一組長焦鏡頭較能對應更多的拍攝使用需求。

實際開箱

iPhone 12系列機種的盒裝設計，如先前說明取消提供有線耳機與USB充電器，因此盒裝高度幾乎縮減為去年iPhone 11系列的一半左右，同時盒裝正面也會印製新機螢幕外觀，並且透過側面的蘋果標誌、iPhone字樣顯示機身對應顏色，例如灰黑色就是此次取得iPhone 12 Pro採用配色，而藍色則是此次取得的iPhone 12外觀配色。

▲與去年推出的iPhone 11盒裝外觀比較
▲與去年推出的iPhone 11盒裝外觀比較

▲iPhone 12盒裝明顯縮減近一半高度
▲iPhone 12盒裝明顯縮減近一半高度

▲iPhone 12盒裝採白底設計，iPhone 12 Pro則同樣維持黑底設計，兩者均以手機正面圖像呈現
▲iPhone 12盒裝採白底設計，iPhone 12 Pro則同樣維持黑底設計，兩者均以手機正面圖像呈現

▲側面蘋果標誌與iPhone字樣採用顏色，同樣與機身呼應
▲側面蘋果標誌與iPhone字樣採用顏色，同樣與機身呼應

▲實際開箱
▲實際開箱

▲此次盒裝不僅取消提供有線耳機、USB充電器，更進一步取消使用原本黏貼在螢幕上的保護膠片，取而代之的是可回收利用紙材
▲此次盒裝不僅取消提供有線耳機、USB充電器，更進一步取消使用原本黏貼在螢幕上的保護膠片，取而代之的是可回收利用紙材

▲此次開箱的是藍色款iPhone 12與灰黑色款iPhone 12 Pro
▲此次開箱的是藍色款iPhone 12與灰黑色款iPhone 12 Pro

▲跟去年的iPhone 11系列一樣，標準款採用亮面機身與霧面相機底部設計，Pro版本則採用霧面機身與亮面相機底部設計
▲跟去年的iPhone 11系列一樣，標準款採用亮面機身與霧面相機底部設計，Pro版本則採用霧面機身與亮面相機底部設計

▲iPhone 12、iPhone 12 Pro
▲iPhone 12、iPhone 12 Pro

iPhone 12、iPhone 12 Pro拍照簡單比較

此次時間有限情況下，僅先以幾組在「Papa在三芝」室內進行拍攝照片作為比對。

iPhone 12：

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iPhone 12 Pro：

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與當年的iPhone 5外觀比較

原本想找邊框採不鏽鋼設計的iPhone 4作外觀比較，不過手邊只能找到以鋁合金材質打造框體的iPhone 5。

▲iPhone 5、iPhone 12 Pro、iPhone 12
▲iPhone 5、iPhone 12 Pro、iPhone 12

▲iPhone 5、iPhone 12 Pro、iPhone 12
▲iPhone 5、iPhone 12 Pro、iPhone 12

▲iPhone 12 Pro與iPhone 5外觀比對
▲iPhone 12 Pro與iPhone 5外觀比對

▲iPhone 12 Pro、iPhone 12與iPhone 5外觀比對
▲iPhone 12 Pro、iPhone 12與iPhone 5外觀比對

▲iPhone 12 Pro與iPhone 5外觀比對
▲iPhone 12 Pro與iPhone 5外觀比對

▲與當年的iPhone 5邊框比較
▲與當年的iPhone 5邊框比較

配件動眼看

除了預先取得兩款新機，筆者此次也先取得對應iPhone 12與iPhone 12 Pro的原廠保護殼配件，以及犀牛盾這次針對iPhone 12系列打造的保護邊框配件。

由於螢幕尺寸相同，因此對應iPhone 12與iPhone 12 Pro的配件可以互換使用。

而在原廠保護殼配件盒裝上，可以看見標示是否支援MagSafe磁吸設計，同時在保護殼上也可以看見對應MagSafe設計的磁吸部位。不過，目前對應MagSafe設計的磁吸充電器，要等到今年稍晚時候才會在台灣地區提供銷售，但預期第三方業者打造配件會先在市場銷售。

至於犀牛盾此次針對iPhone 12系列打造的保護邊框配件，則是配合新機同樣改為平整設計，因此相比過往設計顯得細窄一些。

▲原廠保護殼配件，上面標示可同時對應iPhone 12與iPhone 12 Pro，另外也會特別標示支援MagSafe磁吸設計
▲原廠保護殼配件，上面標示可同時對應iPhone 12與iPhone 12 Pro，另外也會特別標示支援MagSafe磁吸設計

▲具備MagSafe磁吸設計的原廠透明保護殼，其磁吸位置部位會變得相當明顯
▲具備MagSafe磁吸設計的原廠透明保護殼，其磁吸位置部位會變得相當明顯

▲矽膠保護殼在內側也能看見明顯的磁吸位置設計
▲矽膠保護殼在內側也能看見明顯的磁吸位置設計

▲裝上保護殼配件的iPhone 12、iPhone 12 Pro
▲裝上保護殼配件的iPhone 12、iPhone 12 Pro

▲裝上保護殼配件的iPhone 12、iPhone 12 Pro
▲裝上保護殼配件的iPhone 12、iPhone 12 Pro

▲犀牛盾針對iPhone 12系列打造的保護邊框及保護殼配件
▲犀牛盾針對iPhone 12系列打造的保護邊框及保護殼配件

▲換上新款犀牛盾保護框配件
▲換上新款犀牛盾保護框配件

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12 iPhone 12 Pro 開箱

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