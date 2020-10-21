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iPhone 12藍色實機曝光 陸網友不滿色差大揚言退貨：像內褲藍

香港01 / 許祺安
蘋果新機iPhone 12。 美聯社
蘋果新機iPhone 12。 美聯社

蘋果公司日前推出首款支援5G網絡的iPhone 12 系列手機，上周五（16日）開售，最快本周五（23日）便可以入手。不過有部份樣辦貨被偷步進行開箱， iPhone 12和iPhone 12 Pro的實機相片和影片已經在網上流傳。

其中最受關注的莫過於藍色版iPhone 12，不少大陸網友都哀嚎，實機相片顯示的鮮豔藍色與官方宣傳照的灰藍色相比，顏色相差實在太多，紛紛吐槽iPhone 12的藍色是「內褲藍」，有已經下單的買家更揚言會退貨。

各種開箱影片廣傳後，「iPhone 12藍色」一度成為微博熱搜榜首位。iPhone 12 Pro暗色系的海藍色則成為網友比較的對象，不少人認為藍色機身的iPhone 12 Pro看起來更加內斂和神秘，但又不失尊貴，而藍色版iPhone 12卻因為顏色太鮮豔顯得庸俗。許多網友甚至顏色相似的內褲、垃圾桶、拖鞋拿出來作對比。

大陸知名數碼博主「龍二Pro」也在微博發文詢問，「感覺翻車了，開始猶豫要不要退貨了！有人來勸勸我嗎？有沒有別的什麼同色系的藍色，寓意好一點的，發出來安慰一下？」這則帖文吸引了18萬人點讚和2萬5千多人留言。想退貨的網友表示：「我好糾結，要不要退了換個綠的」、「藍色真的這麼絕望嗎，我需要退貨重新拍了」、「買了藍色的我，看一次想退貨一次」、「要真是那個塑料藍，就非常想令人退貨」。

不過也有人指出，實機相或許是「拍攝者的相機問題」。還有網友表示，雖然看到這麼多人退貨，但他選擇不退，「等我拿到機子現實中上手再說。萬一到時候見到實機有反轉真香定律怎麼辦呢，既然買了還不如看看真機，不跟風。」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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