iPhone 12系列新機螢幕維修費可能再創新高？最便宜也要8000元以上

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蘋果 5G 新機 iPhone 12 跟iPhone 12 Pro即將在本周五（10/23）正式發售，蘋果近期也公布了這兩款 iPhone 的螢幕維修、電池更換價格

iPhone 12 跟 iPhone 12 Pro 的手機螢幕維修價格都是 8190 元，其中 iPhone 12 的維修價格比起去年的 iPhone 11 還要來得貴，主要是因為 iPhone 12 搭載的是 OLED 螢幕，iPhone 11 則是 LCD 螢幕，因此維修費從 6090 元漲到 8190 元。這個維修價格真的好貴啊…請大家不要跟自己的荷包過不去捏 QQ

電池的部分，iPhone 12 跟 iPhone 12 Pro 更換電池的費用都是 2050 元，這點也跟過往的機種一樣

另外，iPhone 12 mini 跟 iPhone 12 Pro Max 預計在 11/13 上市，屆時兩款手機的維修價格也會出爐。若以去年的 iPhone 11 Pro Max 來看，它的螢幕維修價格是 9890 元，不知道 iPhone 12 Pro Max 會維持差不多的價格，還是更高昂呢？

（新聞來源：Apple）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》