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iPhone 12系列新機螢幕維修費可能再創新高？最便宜也要8000元以上

聯合新聞網 / 電獺少女

防摔殼買起來！

蘋果 5G 新機 iPhone 12iPhone 12 Pro即將在本周五（10/23）正式發售，蘋果近期也公布了這兩款 iPhone 的螢幕維修、電池更換價格

iPhone 12 跟 iPhone 12 Pro 的手機螢幕維修價格都是 8190 元，其中 iPhone 12 的維修價格比起去年的 iPhone 11 還要來得貴，主要是因為 iPhone 12 搭載的是 OLED 螢幕，iPhone 11 則是 LCD 螢幕，因此維修費從 6090 元漲到 8190 元。這個維修價格真的好貴啊…請大家不要跟自己的荷包過不去捏 QQ

電池的部分，iPhone 12 跟 iPhone 12 Pro 更換電池的費用都是 2050 元，這點也跟過往的機種一樣

另外，iPhone 12 mini 跟 iPhone 12 Pro Max 預計在 11/13 上市，屆時兩款手機的維修價格也會出爐。若以去年的 iPhone 11 Pro Max 來看，它的螢幕維修價格是 9890 元，不知道 iPhone 12 Pro Max 會維持差不多的價格，還是更高昂呢？

（新聞來源：Apple

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max 螢幕 電池 OLED LCD

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