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換新iPhone擔心大小手感不適應？這張尺寸比較表讓你一目瞭然

聯合新聞網 / 電獺少女

iPhone 12 mini 只比 iPhone SE 一代大一點點，好燒！

關於四款 iPhone 12 新機的尺寸比較，應該有不少網站已經貼出模擬圖了，但用戶更關心的應該是：如果我是 iPhone X、iPhone 8 這些手機的用戶，想換 iPhone 12 系列，會不會有手感不習慣的問題？

另外，我也從習慣小手機的朋友們口中，聽到不只一人說「覺得 iPhone SE2 還是太大」，那這次千呼萬喚的小手機旗艦－iPhone 12 mini 到底尺寸多大？這張圖表一支也沒漏，從小尺寸排到大尺寸讓你一目瞭然！

首先可以看到，iPhone 12 Pro Max 是歷代 iPhone 裡最大支的，比 iPhone 11 Pro Max 又大上一些些（感覺再大單手就握不太穩了啊）。

再來，年年換機的用戶畢竟是少數，最大宗的換機用戶勢必落在 iPhone 7、iPhone 8、iPhone X 等用戶身上，可以看到 iPhone 12、iPhone 12 Pro 尺寸比 iPhone X、iPhone XS 稍大，但差距不大，算是能無痛換機。

倒是 iPhone 7、iPhone 8 的尺寸和 iPhone 12 較有落差，如果真的非常注重手感和使用習慣，建議等 iPhone 12 實機推出，去試滑一下也不遲。更何況屏占比相差那麼多，用起來一定是會不一樣的！

iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 尺寸比較圖
iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 尺寸比較圖

至於 iPhone 12 mini，它的尺寸落在 iPhone SE（一代）跟 iPhone 7、iPhone 8、iPhone SE（二代）之間，搭上旗艦級的效能，小手機用戶就無懸念地買吧！再提供一張 iPhone 12 mini 和 iPhone 11 Pro Max 的尺寸比較圖，小尺吋大螢幕就是讚！現在就差把瀏海消滅了…XD

（新聞來源：MacRumors

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max

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