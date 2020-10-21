換新iPhone擔心大小手感不適應？這張尺寸比較表讓你一目瞭然

iPhone 12 mini 只比 iPhone SE 一代大一點點，好燒！

關於四款 iPhone 12 新機的尺寸比較，應該有不少網站已經貼出模擬圖了，但用戶更關心的應該是：如果我是 iPhone X、iPhone 8 這些手機的用戶，想換 iPhone 12 系列，會不會有手感不習慣的問題？

另外，我也從習慣小手機的朋友們口中，聽到不只一人說「覺得 iPhone SE2 還是太大」，那這次千呼萬喚的小手機旗艦－iPhone 12 mini 到底尺寸多大？這張圖表一支也沒漏，從小尺寸排到大尺寸讓你一目瞭然！

首先可以看到，iPhone 12 Pro Max 是歷代 iPhone 裡最大支的，比 iPhone 11 Pro Max 又大上一些些（感覺再大單手就握不太穩了啊）。

再來，年年換機的用戶畢竟是少數，最大宗的換機用戶勢必落在 iPhone 7、iPhone 8、iPhone X 等用戶身上，可以看到 iPhone 12、iPhone 12 Pro 尺寸比 iPhone X、iPhone XS 稍大，但差距不大，算是能無痛換機。

倒是 iPhone 7、iPhone 8 的尺寸和 iPhone 12 較有落差，如果真的非常注重手感和使用習慣，建議等 iPhone 12 實機推出，去試滑一下也不遲。更何況屏占比相差那麼多，用起來一定是會不一樣的！

iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 尺寸比較圖

至於 iPhone 12 mini，它的尺寸落在 iPhone SE（一代）跟 iPhone 7、iPhone 8、iPhone SE（二代）之間，搭上旗艦級的效能，小手機用戶就無懸念地買吧！再提供一張 iPhone 12 mini 和 iPhone 11 Pro Max 的尺寸比較圖，小尺吋大螢幕就是讚！現在就差把瀏海消滅了…XD

（新聞來源：MacRumors）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》