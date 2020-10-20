快訊

小七龍頭不保！股價兩度被全家反超 統一超商怎麼了？

軍情局退役少將竟成共諜？檢調約談3名軍情局退役將校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 12 Pro跑分測試數據曝光 A14晶片與A13效能差多少？

聯合新聞網 / T客邦
蘋果執行長庫克在新品發表會所拿的，就是 iPhone 12 Pro。路透
蘋果執行長庫克在新品發表會所拿的，就是 iPhone 12 Pro。路透

雖然從規格以及宣傳來看，iPhone 12與iPhone 11相比，差異嚴格來說並不算太大。但是iPhone 12四款機種都採用5nm製程的A14 Bionic 晶片，採用了新的製程，在效能上應該也會有所進步。當然，實際效果怎麼樣，還是得等到iPhone 12實際拿在手上感受才知道。

不過雖然還沒正式上市，目前跑分測試網站Geekbench 已經有了iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的跑分成績。從公布的跑分數字來看，A14 Bionic 處理器比起A13 Bionic 處理器，在效能上有超過 20% 的提升。

iPhone13,3即為iPhone 12 Pro
iPhone13,3即為iPhone 12 Pro

作為旗艦機定位的iPhone 12 Pro ，跑出的單核心成績為1597、多核心跑分成績為4152。而iPhone 11 Pro 的跑分則是單核平均成績為 1,327、多核成績為 3,289 分。因此兩者對比之下，可以看出A14 Bionic 處理器比起A13 Bionic 處理器，在效能上有 26% 的提升。

另外，在Geekbench上也有6.1吋iPhone 12 跑分測試數據，結果為單核心成績為1590、多核心則介於3500 至3800 分左右。

所以從這邊可以看出，以iPhone 12在單核多核跑出來的分數作為標準，iPhone 12 Pro在多核跑出來的成績比較有明顯的差距。至於iPhone 11 Pro的數據，不但與iPhone 12 Pro有相當的差距，甚至也比不上iPhone 12。

而從價格上來看，目前你還可以在一些賣場上看到iPhone 11 Pro在販售，但是價格要比iPhone 12高出不少。（iPhone 12 256G為32000元）。所以，除非iPhone 11 Pro降價，否則似乎買iPhone 12會比較划算。

新聞來源：MacRumors

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 Pro A14 Bionic iPhone 11 iPhone 11 Pro

延伸閱讀

差了4千元！iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro該怎麼選？

iPhone 12發佈後 你的舊iPhone電池續航力也突然變短了嗎？

iPhone 12「快充」該怎麼挑？比傳統充電器速度快多少？

女想換新iPhone12 mini 窮男友無錢資助被分手

相關新聞

iPhone 12「快充」該怎麼挑？比傳統充電器速度快多少？

iPhone 12 於 10月14日凌晨1點正式發表，從目前各電商平台銷售狀況來看，低價版本的 iPhone 12 銷量還是遙遙領先。但從目前官網上所提供的資訊來看，很不幸的消息是今年 iPhone 12 系列全系不附贈充電器，這也意味著如果想讓 iPhone 快充，除非原本就已經有快速充電器，不然今年在選購手機之餘還必須額外購買充電器。

女想換新iPhone12 mini 窮男友無錢資助被分手

蘋果（Apple）最新款手機iPhone 12系列開賣，果粉的荷包再次「大出血」，但每次蘋果推出新iPhone，都可能間接導致悲劇發生。有台男日前在網上訴苦，指其女友有意購買iPhone 12 mini，他因經濟狀況差而無力補貼，女友即拿他跟朋友的另一半比較，認為他令自己非常丟臉，最終台男慘「被分手」。

iPhone 12的雙SIM卡設計 僅支援在單卡下使用5G網路服務

相關消息指稱，今年宣布推出的iPhone 12系列機種雖然均支援5G連網功能，除了僅美國銷售版本支援mmWave (毫米波)連接功能，在開啟雙SIM卡使用模式時，將僅能以「4G+4G」連網模式運作，無法以「5G+4G」形式使用。

iPhone 12 Pro跑分測試數據曝光 A14晶片與A13效能差多少？

雖然從規格以及宣傳來看，iPhone 12與iPhone 11相比，差異嚴格來說並不算太大。但是iPhone 12四款機種都採用5nm製程的A14 Bionic 晶片，採用了新的製程，在效能上應該也會有所進步。當然，實際效果怎麼樣，還是得等到iPhone 12實際拿在手上感受才知道。

免稅價跟美國相差無幾！iPhone 12中國售價 海南島比香港還便宜

蘋果新手機iPhone 12在中國大陸開賣後引發熱搶，不過以往香港獨有的價格優勢，今年將易主為實施免稅新政策的海南島，部...

iPhone 12燦坤預購連三天秒殺 23日實體通路開賣

燦坤（2430）線上購物於10月16日晚間8點首波預購iPhone 12 Pro / iPhone 12，並且於45分鐘...

中華電信拚了！調高iPhone 12補貼 最多3,900元

蘋果iPhone 12將在周五開賣，台灣大上周補貼火力全開，強力補貼iPhone 12，中華電信（2412）也拚了，19...

夏普可購樂推限時限量活動 買iPhone 12送2000代幣

鴻海（2317）集團投資的台灣夏普旗下可購樂公司搶搭換機潮，推出買iPhone12/12 Pro回饋價值2000代幣（C...

燦坤：iPhone12 太平洋藍最熱門

3C通路燦坤（2430）今(19)日表示，iPhone 12 熱門顏色為藍、黑，佔比最多，iPhone 12 Pro 此...

iPhone 12開賣在即 中華電信加碼送3,600元優惠券

蘋果iPhone 12將在23日開賣，台灣大祭出最殺補貼，中華電信（2412）今（19）日也宣布，開賣當天加碼，將贈送3...

iPhone 12 Pro除中國大陸外 也可能在巴西和印度生產

巴西國家通訊管理局（ANATEL）的認證文件透露，蘋果主要代工廠鴻海除了在中國之外，也將在巴西、印度生產 iPhone ...

不提供有線耳機及USB充電器、將iPhone 12劃分4種規格 蘋果想些什麼？

確認新款Apple Watch series 6與Apple Watch SE均不再隨盒附上USB充電器後，蘋果也在新款iPhone 12系列機種取消提供有線耳機與USB充電器，更將原本的Lightning充電線從原本USB-A改為USB-C連接規格，而此次新機更一口氣推出4種規格，到底蘋果在想些什麼？

熱門新聞

女想換新iPhone12 mini 窮男友無錢資助被分手

手機誤摔進水後充電驚跳「1通知」 內行曝：人人都有！

中華電信拚了！調高iPhone 12補貼 最多3,900元

iPhone 12「快充」該怎麼挑？比傳統充電器速度快多少？

iPhone 12的雙SIM卡設計 僅支援在單卡下使用5G網路服務

小米提出80W「無線秒充」技術 直逼OPPO的125W有線快充效果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。