iPhone 12 Pro跑分測試數據曝光 A14晶片與A13效能差多少？

雖然從規格以及宣傳來看，iPhone 12與iPhone 11相比，差異嚴格來說並不算太大。但是iPhone 12四款機種都採用5nm製程的A14 Bionic 晶片，採用了新的製程，在效能上應該也會有所進步。當然，實際效果怎麼樣，還是得等到iPhone 12實際拿在手上感受才知道。

不過雖然還沒正式上市，目前跑分測試網站Geekbench 已經有了iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的跑分成績。從公布的跑分數字來看，A14 Bionic 處理器比起A13 Bionic 處理器，在效能上有超過 20% 的提升。

iPhone13,3即為iPhone 12 Pro

作為旗艦機定位的iPhone 12 Pro ，跑出的單核心成績為1597、多核心跑分成績為4152。而iPhone 11 Pro 的跑分則是單核平均成績為 1,327、多核成績為 3,289 分。因此兩者對比之下，可以看出A14 Bionic 處理器比起A13 Bionic 處理器，在效能上有 26% 的提升。

另外，在Geekbench上也有6.1吋iPhone 12 跑分測試數據，結果為單核心成績為1590、多核心則介於3500 至3800 分左右。

所以從這邊可以看出，以iPhone 12在單核多核跑出來的分數作為標準，iPhone 12 Pro在多核跑出來的成績比較有明顯的差距。至於iPhone 11 Pro的數據，不但與iPhone 12 Pro有相當的差距，甚至也比不上iPhone 12。

而從價格上來看，目前你還可以在一些賣場上看到iPhone 11 Pro在販售，但是價格要比iPhone 12高出不少。（iPhone 12 256G為32000元）。所以，除非iPhone 11 Pro降價，否則似乎買iPhone 12會比較划算。

新聞來源：MacRumors

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》