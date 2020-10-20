免稅價跟美國相差無幾！iPhone 12中國售價 海南島比香港還便宜

蘋果新手機iPhone 12在中國大陸開賣後引發熱搶，不過以往香港獨有的價格優勢，今年將易主為實施免稅新政策的海南島，部分型號的售價甚至低到與美國相差無幾。

綜合騰訊網、界面新聞等陸媒報導，iPhone 12系列中國大陸官方定價在人民幣5499元至1萬1899元（約新台幣2萬3645元至5萬1165元）之間；過去大陸果粉喜愛搶購有價差的香港版，則比大陸價格便宜人民幣279至1543元。

不過受惠於今年7月1日開始實施的海南離島免稅新政策，到海南旅行的遊客，購買iPhone手機可以減免13%的進口增值稅，這也將使得海南版iPhone 12系列的價格可望低於同樣免稅的港版。

根據陸媒預估，海南島未來的iPhone 12售價與大陸非免稅版相比，形成了715至1547元的差價。其中，iPhone 12 mini 64G只要4784元，比香港版便宜421元，與美國本土售價相比，也只貴16美元。

若與台灣的售價相比，iPhone 12 mini 64G的台灣官方售價為新台幣2萬3900元，較大陸港澳高；不過頂級的iPhone 12 Pro Max 512G 官方售價為4萬8400元，雖仍高於港澳，但較大陸便宜。

不過截至今天，海南島免稅店官網尚未發布正式售價，開賣iPhone 12。

此外，海南嚴格規定，每人只能買4支手機。今年7月實施免稅新政策後，因為遊客搶購，一度還規定每人限買一支iPhone。以iPhone 12目前的搶購熱潮，還是等新機開賣後，去海南旅遊再順便購買較符合實際。