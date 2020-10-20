iPhone 12「快充」該怎麼挑？比傳統充電器速度快多少？

iPhone 12 於 10月14日凌晨1點正式發表，從目前各電商平台銷售狀況來看，低價版本的 iPhone 12 銷量還是遙遙領先。但從目前官網上所提供的資訊來看，很不幸的消息是今年 iPhone 12 系列全系不附贈充電器，這也意味著如果想讓 iPhone 快充，除非原本就已經有快速充電器，不然今年在選購手機之餘還必須額外購買充電器。

iPhone支援快充的型號有哪些？

目前還持續販售的 iPhone 中有13款支援 USB PD 快充，過去三年所發表的 iPhone 手機皆支援快充。2019年是蘋果首次在 iPhone 手機上附贈 PD充電器 與 Type-C to Lightning充電線。但 2020 年卻是蘋果首次以「 節能減碳 」為由，取消附贈充電器的決定，筆者是非常不贊成這樣的做法，對於一般使用者來說無疑是增加購買之後的額外負擔。

iPhone12充電器該怎麼挑？

上方兩款充電器是蘋果官網正在銷售的款式，5W是被網友譏笑祖傳萬年五瓦充電器，而 20 瓦充電器是因為iPhone 12 的推出，因為將快充瓦數提升到 20 瓦，因此推出新款的充電器。新款 iPhone 12 所使用的快充協議為 PowerDelivery ( 簡稱PD快充 )，快充所需要的是一顆支援 PD 快充的充電器，搭配上手機盒裝內附贈的USB-C to Lightning 充電線，即可享有快充。

是否一定要購買原廠的充電器呢？以 PD 充電器來說因為 MacBook Pro、iPad Pro 等設備在幾年前就已經全面使用 PD 快充，因此現在市面上可以購買到的第三方配件選項較多、價格也相對較便宜。因此若是單就充電器而言，筆者認為不需要購買 APPLE 官網上的20瓦 PD充電器。

iPhone12充電線該怎麼挑？

iPhone 12手機包裝盒內就有一條 USB-C to Lightning 充電線，若有額外添購的需要，請務必要挑選有MFi認證的款式。MFi認證 (Made For iPhone / iPad / iPod ) 是由蘋果針對 iPhone、iPod、iPad 裝置的周邊配件製造商所制定的測試計劃以及官方授權標準，只有通過蘋果官方測試並通過授權認證的裝置，才能在包裝上印上 MFi 的官方認證標籤。沒有經過MFi認證的線材，蘋果會藉由軟體更新，封鎖第三方未經認證的線材，屆時就無法進行快充。

MFi認證也許有人會造假，透過上方 Power-Z MF001 Lightning晶片檢測儀器測試，即可判斷是否使用原廠授權晶片。如圖中所示，C94 即為 iPhone快充指定使用的 Lightning晶片，較為黑心的廠商會採用一般 C48 晶片來製作快充線，因此會有快充線材無法啟動快充的問題產生。

iPhone 快充快多少？

使用 PD快充 相比於原廠附贈的充電器，大約可以減少一個小時的充電時間。尤其在前半個小時的充電時間下，差距幅度可是相當驚人。即使 iPhone 12 沒有附贈快充組，目前已經有多家廠商推出相關的配件可供選購。(此組對比是 iPhone 11 使用 5瓦充電器 與 PD充電器 的對比)

iPhone 12充電器購買連結

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》