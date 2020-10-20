女想換新iPhone12 mini 窮男友無錢資助被分手

蘋果（Apple）最新款手機iPhone 12系列開賣，果粉的荷包再次「大出血」，但每次蘋果推出新iPhone，都可能間接導致悲劇發生。有台男日前在網上訴苦，指其女友有意購買iPhone 12 mini，他因經濟狀況差而無力補貼，女友即拿他跟朋友的另一半比較，認為他令自己非常丟臉，最終台男慘「被分手」。帖文一出即有大批網民安慰台男，恭喜他早日解脫，並質疑說：「到底有什麼義務幫她買啊？」

原PO上周五（16日）在討論區Dcard發帖，表示交往1年多的女友數天前看完蘋果發布會，便決定要換手機，想購買iPhone 12 mini，無奈存款不足，便希望樓主能出錢「贊助」。不過，樓主稱自己雖有打工，但1個月只賺台幣1萬多元，扣除生活費6000元和房租4000元，「根本沒有閒錢可以幫她買」。

原PO其後只好婉拒女友的要求，又提出等iPhone 13推出時，再買新手機送給對方，或者買二手貨，但都被女友嫌棄，最後分手收場。

原PO稱現時女友封鎖了他，已無法再聯絡，心痛地表示：「我恨iPhone 12，祝幫女友買iPhone 12的男生機機（即「雞雞」，睪丸之意）爛掉。」帖文引來熱議，大部分網民祝賀樓主終於擺脫「只想靠男人的公主病女人」，並安慰指「謝謝iPhone 12讓你看清楚1個人」、「這女的根本把你當ATM了吧」，也有人認為女方根本早已變心，只想借機分手。

原PO慨嘆表示，今次是女友第一次耍任性，「可能我沒辦法給她未來」，未料帖文引人關注，甚至變成公審，反而感到有點抱歉，又感謝網民的支持，承諾會盡快走出傷痛。

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文章授權轉載自《香港01》