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iPhone 12的雙SIM卡設計 僅支援在單卡下使用5G網路服務

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，今年宣布推出的iPhone 12系列機種雖然均支援5G連網功能，除了僅美國銷售版本支援mmWave (毫米波)連接功能，在開啟雙SIM卡使用模式時，將僅能以「4G+4G」連網模式運作，無法以「5G+4G」形式使用。

類似情況其實也發生在Android手機，但若是採用諸如聯發科天機800U等支援兩張5G SIM卡雙開始用的處理器，甚至可實現「5G+5G」連網模式。

目前在iPhone 12系列則僅支援使用單張SIM卡使用5G網路服務，或是同時使用兩張SIM卡，但僅能以「4G+4G」連網模式運作。而從其他消息顯示，蘋果有可能會在後期透過韌體更新方式加入支援「5G+4G」連網模式，讓使用者能有更大彈性透過iPhone 12系列機種使用網路服務。

從蘋果公布技術規格顯示，全球地區銷售的iPhone 12均以eSIM加上實體SIM卡槽形式設計，僅中國市場銷售版本提供雙SIM卡槽規格，而iPhone 12 mini則僅提供單SIM卡槽設計，因此自然不會有雙卡支援什麼樣的連網模式問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12 5G

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