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不提供有線耳機及USB充電器、將iPhone 12劃分4種規格 蘋果想些什麼？

聯合新聞網 / 楊又肇

確認新款Apple Watch series 6與Apple Watch SE均不再隨盒附上USB充電器後，蘋果也在新款iPhone 12系列機種取消提供有線耳機與USB充電器，更將原本的Lightning充電線從原本USB-A改為USB-C連接規格，而此次新機更一口氣推出4種規格，到底蘋果在想些什麼？

為了環保，或是為了節省成本？

實際上，從智慧型手機已經推出多年，加上忠實蘋果產品用戶也至少使用過一兩款iPhone機種，手上多少都會保留一些有線耳機與USB充電器。因此在此次發表會上，便以此作為引題，除了重申使用者身邊其實已經累積大量充電線、有線耳機，以及USB充電器，因此認為在新款iPhone 12系列機種盒裝減少提供此類配件，不僅能讓使用者能繼續沿用先前已有配件，更可避免無謂的電子垃圾累加。

除此之外，藉由減少盒裝內隨附配件，更能讓新款iPhone 12系列機種盒裝設計大幅減少佔用體積，進而讓原本運送用貨櫃承載空間可容納更多新機數量，意味透過單次成本就能運送更多新機數量，相對也能有效降低蘋果整體運送成本，以及運送過程造成排碳量，同時也能讓整體運送效率提昇。

除了讓iPhone 12系列盒裝佔用體積縮減，後來持續在市場銷售的iPhone 11採用盒裝，同樣也採用相同設計，一樣也取消提供有線耳機與USB充電器，意味蘋果未來將可在iPhone系列機種精簡更多運送成本，而從目前iPhone系列機種在全球市場銷量來看，更代表能減少更多貨運過程產生排碳量。

以蘋果減少隨附配件、調整盒裝設計，讓運送效率可大幅增加，同時也相對減少運送成本，更可贏得減少運送過程產生排碳量的美名，不可否認蘋果確實還是會在產品上考量成本問題。

但另一方面確實也藉由成本控制，使得每年推出新機能維持相同價位，即便因為不可抗因素導致新機售價必須增加，卻不會有太大漲幅差距，甚至藉由增加產品線、劃分不同產品定位覆蓋各個使用需求。

因此不能否認蘋果確實為了成本考量做了此類調整，甚至以環保議題強化此類調整的必要性，而實際上對於消費者而言，則是能以相等價位選購硬體功能升級後的新機。

今年新機的定價策略

由於降低運送成本，因此蘋果在此次新機定價設計相對是比去年推出的iPhone 11系列更低一些。

其中，對比iPhone 11 Pro Max採新台幣3萬9900元起跳價格設計，此次推出的iPhone 12 Pro Max則是從新台幣3萬7900元起跳，對比去年推出的iPhone 11 Pro從新台幣3萬5900元起跳，這此推出的iPhone 12 Pro則是從新台幣3萬3900元起跳，均比去年推出機種減少新台幣2000元售價。

雖然少了隨附有線耳機與USB充電器，但在機身卻明顯增加不少硬體規格與功能設計，尤其更讓iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 Pro除了在螢幕尺寸不同，更讓經常使用的相機功能做出差異化。

另外，若從更早的iPhone XS系列定價模式來看，當時最貴的iPhone XS Max建議售價售價從新台幣41500元起跳，相比今年推出的iPhone 12 Pro Max建議售價則有新台幣3600元價差，更顯示今年推出新機藉由運送成本、精簡隨附配件等方式讓新機定價相對更低。

而新款iPhone 12建議售價為新台幣2萬6900元起跳，則是例外。

雖然比去年推出的iPhone 11建議售價新台幣2萬4900元還高，但此次蘋果則是額外推出尺寸更小的iPhone 12 mini，並且讓建議售價控制在新台幣2萬3900元起跳，顯然希望在iPhone 12系列機種採用全新產品定位與定價制定方式。

即便iPhone 12雖然維持定位為主流使用機種，但是因為增加5G連網功能，加上硬體規格升級，加上此次推出新機增加iPhone 12 mini，使得iPhone 12定價必須iPhone 12 mini增加一些，導致最終定價比去年推出的iPhone 11更高一些。

為什麼要增加iPhone 12 mini選項？

從過去固定每年推出一款新機，到後續開始推出Plus版本的雙機策略，甚至到後續在雙機策略額外推出高階機種，以及讓高階機種推出兩種規格版本，搭配一款入門機種的策略設計，蘋果今年終於如市場傳聞推出4款機種規格。

而此次新增加的iPhone 12 mini產品定位為全新入門款式 (扣除仍在市面銷售機種)，除了成為「iPhone 12的迷你版本」，從螢幕尺寸採用5.4吋規格設計來看，未來或許會進一步取代既有iPhone SE產品線。

雖然今年蘋果一口氣讓市面上維持銷售的iPhone機種增加為7款 ()，但預期日後將使現有以iPhone 8搭載4.7吋螢幕、換上A13 Bionic處理器等規格的新款iPhone SE使用者，慢慢過渡至使用iPhone 12 mini及後繼機種。另外，維持在市場銷售已有一段時間的iPhone XR，預期也會慢慢淡出市場。

因此，預期明年蘋果在iPhone新機的市場策略，將會維持今年採用的4種規格策略，並且保留iPhone 12繼續在市場銷售，提供最多5款機種銷售選擇，甚至可能進一步僅保留4款機種選項。

註：iPhone 12系列就有4款，外加維持在市場銷售的iPhone 11與iPhone XR，以及今年更新的新款iPhone SE。

調降價格的配件

隨著此次在iPhone 12系列機種盒裝減少有線耳機與USB充電器，蘋果也隨即將官網上架、採Lightning連接頭設計的有線版EarPods耳機售價，從原本新台幣990元調整為新台幣590元，而原本以新台幣990元銷售的18W USB-C充電器，則是改以新款20W USB-C充電器取代，同時建議售價同樣調整為新台幣590元。

如果消費者堅持要原本以USB-A規格設計的5W充電器，蘋果也維持在官網銷售，但建議售價同樣也是新台幣590元。

而如果以價格計算的話，將原本消費者預期應該隨盒附上的有線耳機與USB充電器價格加入iPhone 12系列機種售價，可以發現實際上還是不會超過去年推出的iPhone 11系列建議售價 (iPhone 12依然是例外)。

另外，與其說蘋果將盒裝內原本預期附上的有線耳機與USB充電器移除，是為了增加更多配件產品營收，倒不如說是為了讓第三方配件廠商增加更多產品銷售機會。

若認真檢視自己使用iPhone系列機種時，除了一開始會經常使用蘋果盒裝內提供有線耳機，以及充電線與USB充電器之外，後續經歷更換使用機種時，是否有更多機會是透過第三方配件廠商銷售的充電線及充電器，甚至藉由行動電源補充手機電力。而耳機部分除了直接使用蘋果銷售的AirPods、AirPods Pro，或是Beats耳機，是否其實使用第三方配件廠商銷售耳機產品居多？

以筆者自身經驗，其實絕大部分都很少會透過蘋果原廠盒裝隨附的USB充電器補充電力，耳機部分更幾乎甚少會使用盒裝內富有線耳機，畢竟現在無線耳機產品已經相當親民，同時使用便利性更高。

因此與其隨附在盒裝內，結果造成使用者通常是因為先前使用配件損壞，才想起後來更換機種還有附上一組配件，否則就是使用第三方配件廠商打造更耐用、充電效率更高的連接線與充電器，因此iPhone 12系列機種盒裝內取消提供有線耳機與USB充電器，實際造成影響根本不大，只有消費者心理上可能會有些介意，認為少了一些東西。

小結

在iPhone 12系列機種正式上市前，筆者利用個人觀察整理上述看法與推測，認為iPhone 12系列機種的問世，除了正式加入支援5G連網功能，背後其實也涉及不少蘋果在iPhone產品採用全新銷售策略，其中包含將主力銷售機種持續拆分，但實際上新增加的iPhone 12 mini未來可能會進一步取代iPhone SE產品線，同時也可能進一步讓iPhone XR淡出市場，甚至也可能大刀闊斧第結束iPhone 11持續銷售模式，讓市場僅以4款iPhone機種設計吸引消費者。

畢竟，若是在單一產品劃分過多款式設計，勢必會讓此項產品銷售主力過於分散，甚至造成銷售佩比失衡。在未來發展布局中，蘋果勢必會將iPhone機種款式數量再次縮減，但是否會回到最初每年僅推1款手機產品，顯然已經不太可能做到。

而此次另一個改變，就是蘋果未來可能會進一步與第三方配件廠商有更大合作關係，例如此次取消在盒裝內提供有線耳機與USB充電器，更將MagSafe磁吸固定設計應用在iPhone 12系列機種背蓋，不僅可確保手機透過Qi無線充電時可以放置在正確感應位置，更增加iPhone 12系列透過背蓋磁吸設計使用更多配件，例如手機背夾、保護套，或是許多第三方配件廠商打造的磁吸車用手機固定座，甚至預期DJI日前推出的OM4手持穩定器也能搭配iPhone 12系列機種使用。

確實沒錯，iPhone 12系列加入5G連網功能並沒有太大特別，但是在背後涉及的產品定位與銷售模式，以及創造更多市場銷售機會，才是蘋果看見重點。

相關連結：

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《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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