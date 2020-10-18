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iPhone 11、12價差8000該換哪代？ 網友分析3點：別猶豫

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 12推出，蘋果將iPhone 11降價為19900，使不少網友猶豫該換哪代。圖擷自DCARD
iPhone 12推出，蘋果將iPhone 11降價為19900，使不少網友猶豫該換哪代。圖擷自DCARD

蘋果今年一口氣推出四款iPhone 12，加上前一代的iPhone 11降價，吸引不少還在使用iPhone 7、6的果粉考慮換機，而要換的話該換便宜的11還是新的12呢？這也是不少人猶豫的點，就有位網友在DCARD發文，引起廣大討論，而綜合網友討論，多數人討論的都是5G、螢幕和價格等三大差異。

網友表示，「感覺11跟12大同小異，比較有感的只差在5G、重量、OLED和邊框（比較喜歡之前5系列的邊框手感），但是11和12價差差了7000元。很多人說『換新不換舊』，怕說之後5G普及，11用不了多久就要換新的5G手機，又難以脫手，到底7000值不值得直上12，還是收手買11就好了？」

每位網友都有不同的考量點，若是以5G作為考量，有內行網友表示「我自己工作與5G有關，5G的出現主要目的不是為了手機訊號，是為了Ai智慧所產出，至今Ai都無法用上，5G普及化還有很長一段路，現在電信5G方案出來了，4G大概還有2-3年的過渡期」。

也有網友以「OLED螢幕」為考量，「買12，OLED比LCD螢幕好太多了，5G雖然還不普及，但也比4G手機多用好幾年，而且i12也能用4G」。還有網友綜合鏡頭、晶片、電池做出考量，「12還升級鏡頭模組，11的一些功能算是有點閹割，12是完整的。還有A14的晶片，在效能上提升（不知道跑分數據出來沒），且在電池比11小的情況下，有跟11一樣的續航力，這個蠻令人驚艷的」。

而「價差」仍是令網友最猶豫的一點，「我也是在猶豫要換11還是12，差8000真的蠻多的，換11還可以買airpods pro」、「效能如果沒差很多那8000沒必要多花」、「根本沒差多少功能，還換12根本是盤子，剩的錢還能買個pro耳機」。

但還是有多數網友認為「手機買新不買舊」，「當然是12啊，免得兩三年內想換5G還要特地換」、「12啊，以後也比較好賣，誰以後跟你買4G手機」、「哀鳳平均壽命都蠻長的，5G普及後還要再換真的有點虧」、「科技沒有在退步的，一直癥結在買11就好的人不過就是沒錢但還是想買iPhone來裝B的人罷了」。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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