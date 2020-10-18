網曝光iPhone 12新機開箱照 內容物只有這「2種東西」

蘋果新機iPhone 12系列發布後讓許多果粉相當興奮，不過因為蘋果公司考量到環保問題，因此決定新款iPhone不再內附耳機和充電器，網路上就有爆料達人在推特貼出兩張自己已拿到新機的開箱照片，讓網友們親眼目睹內容物。

從這名爆料達人在推特上PO出的iPhone 12開箱照可看到，新機包裝盒的體積和以前相比，厚度減少了一半。打開盒蓋看到內容物，裡頭果然沒有附贈有線耳機和豆腐頭充電轉接器，就只有手機和USB-C對Lightning的連接線，完全如同蘋果公司之前所說的一樣。

蘋果公司的環境、政策與社會倡議副總裁麗莎（Lisa Jackson）日前就曾表示，往後的產品都將不再贈送充電器以及有線耳機，但還是會附贈一條USB-C對Lightning的連接線，這樣的改變就是希望透過降低包裝重量，從製造、組裝、包裝到回收設備等過程都會追求碳中和，在2030年達到零碳排放。

其實根據蘋果數據，目前全球的使用者總共擁有超過7億條有線耳機，還有超過20億個蘋果原廠充電器，這當中還不包括數十億的非原廠充電器。