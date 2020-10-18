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別賣腎！iPhone12信用卡優惠整理 分期最高3.6%回饋
Image Source：翻攝自Apple官網、Unsplash
文／林詩耘
Apple於日前發表iPhone12，而台灣此次列入首波發售名單，於本月23日正式開賣。此次新機的價格落在23,900元到48,400元之間，為了不讓各位果迷們的荷包元氣大傷，小編整理了幾家銀行的3C活動方案，不但提供平易近人的分期優惠，還加碼最高4500元的刷卡金。
Image Source：翻攝自 Apple官網
兆豐銀行的「搶購新機」方案推出12期0利率的方案，而且最高回饋率達到3.6%，是所有活動中最高的。此外，像是永豐、華南以及聯邦銀行，都將活動的時間拉長至今年年底，如果你不想當首購族，也有足夠的時間可以觀望別人的使用感受，再決定是否要購買，只是要注意活動的名額是不是會提早額滿。
【活動方案官網連結】兆豐銀行、永豐銀行、華南銀行、聯邦銀行、台北富邦銀行
如果你沒有打算分期，並且想要直接跟Apple官方下訂的話，也可以看看手上有沒有下面的幾種高回饋卡片。要注意的是，由於目前Apple的是不接受JCB卡種的，因此使用富邦J卡只能到直營店刷卡購買了。
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