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iPhone 12藍色、太平洋藍實機曝光！ 網一看：知道該買哪支了
蘋果新款5G手機iPhone 12系列已在16日開放預購，然而尚未看見實體手機之前，有不少人都不敢輕易下手。美國電視台《ABC》節目《Good Morning America》就搶先曝光了iPhone 12實體機，且是眾所矚目的新款iPhone 12「藍色」及iPhone 12 pro「太平洋藍」。
節目中可看到，記者手上拿的是iPhone 12及iPhone 12 Pro的實體機，右邊為iPhone 12的藍色，左邊為iPhone 12 Pro的太平洋藍，兩款都是今年全新推出的顏色，之前未曾亮相過，也因此引起果粉高度關注。
不過不少網友看完實體機之後，對iPhone 12新色感到失望，「12藍好醜」、「買Pro的比較耐看，比較不會那麼亮深藍」、「跟我想像差好多，不買藍色了啦」、「官網上的12藍看起來真的不錯，想不到實體的...看來還是要等實體能看到再決定比較好」。
當然也有網友欣賞iPhone 12的藍，「我覺得都滿好看的欸」、「個人覺得12的深藍比較好看」、「怎麼辦？我覺得12藍比較好看欸，是我審美觀有問題嗎」、「什麼顏色都沒差，反正都要用殼，明年又有新的。」
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