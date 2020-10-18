快訊

高雄透天厝火警1死 國小退休音樂老師全身燒燙傷不治

獨／政府擬准親日團體陽明山立日皇碑 北市府擋下拒絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 12藍色、太平洋藍實機曝光！ 網一看：知道該買哪支了

聯合新聞網 / 綜合報導
記者手上拿的是iPhone 12及iPhone 12 Pro的實體機，右邊為iPhone 12的藍色，左邊為iPhone 12 Pro的太平洋藍。圖擷自ABC News
記者手上拿的是iPhone 12及iPhone 12 Pro的實體機，右邊為iPhone 12的藍色，左邊為iPhone 12 Pro的太平洋藍。圖擷自ABC News

蘋果新款5G手機iPhone 12系列已在16日開放預購，然而尚未看見實體手機之前，有不少人都不敢輕易下手。美國電視台《ABC》節目《Good Morning America》就搶先曝光了iPhone 12實體機，且是眾所矚目的新款iPhone 12「藍色」及iPhone 12 pro「太平洋藍」。

節目中可看到，記者手上拿的是iPhone 12及iPhone 12 Pro的實體機，右邊為iPhone 12的藍色，左邊為iPhone 12 Pro的太平洋藍，兩款都是今年全新推出的顏色，之前未曾亮相過，也因此引起果粉高度關注。

記者手上拿的是iPhone 12及iPhone 12 Pro的實體機，右邊為iPhone 12的藍色，左邊為iPhone 12 Pro的太平洋藍。圖擷自ABC News
記者手上拿的是iPhone 12及iPhone 12 Pro的實體機，右邊為iPhone 12的藍色，左邊為iPhone 12 Pro的太平洋藍。圖擷自ABC News

不過不少網友看完實體機之後，對iPhone 12新色感到失望，「12藍好醜」、「買Pro的比較耐看，比較不會那麼亮深藍」、「跟我想像差好多，不買藍色了啦」、「官網上的12藍看起來真的不錯，想不到實體的...看來還是要等實體能看到再決定比較好」。

當然也有網友欣賞iPhone 12的藍，「我覺得都滿好看的欸」、「個人覺得12的深藍比較好看」、「怎麼辦？我覺得12藍比較好看欸，是我審美觀有問題嗎」、「什麼顏色都沒差，反正都要用殼，明年又有新的。」

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

延伸閱讀

iPhone 12、Pro「記憶體差2GB」該直上？ 網勸：壽命差很多

官網大砍5400元賣iPhone11不夠看 他爆「好市多買更賺」

iPhone 12規格升級多非重點 他點破最有感是這一點

iPhone 12跟12 Pro該怎麼選 網友解密：主要差在一規格

相關新聞

iPhone 12藍色、太平洋藍實機曝光！ 網一看：知道該買哪支了

蘋果新款5G手機iPhone 12系列已在16日開放預購，然而尚未看見實體手機之前，有不少人都不敢輕易下手。美國電視台《ABC》節目《Good Morning America》就搶先曝光了iPhone 12實體機，且是眾所矚目的新款iPhone 12「海軍藍」及iPhone 12 pro「太平洋藍」。

蘋果手機屌打安卓？他曝通訊行「工作經驗」打臉：別過度神化

蘋果（Apple）發表會推出iPhone 12系列四款新機，不少民眾都搶著預購，討論話題更是不斷，對此有網友好奇訊問「安卓旗艦到底要怎樣才能超越蘋果」，釣出在通訊行工作8年的網友專業回文。

友預購iPhone 12爽嗆「耐用度勝安卓」 他無奈：果粉愛打臉自己？

蘋果新機iPhone 12在台灣時間上周三（14日）凌晨正式發表，對於許多果粉來說是件期待又開心的事，國內的電信業者以及電商平台也搶占這波商機，紛紛開放預購。一名網友表示友人成功預購到iPhone 12之後竟然傳訊跟他「嗆聲」，讓他很無奈的說「果粉都喜歡打自己的臉嗎？」貼文也讓許多鄉民表示認同。

她拿i6s想換iPhone12 Pro覺太貴 網推換電池「再戰10年」

蘋果近期舉行發表會，公布iPhone12機型與售價，有Mini、Pro、Pro Max等機型，令不少果粉興起換機的念頭，但貴桑桑的價格也讓人猶豫不決。有網友近期發文，稱自己用iPhone 6s已經5年，看到iPhone12 Pro好像不錯，但價格又讓她猶豫，只好詢問網友iPhone 6s可再戰幾年。對此不少人直呼換電池再戰10年不是問題。

官網大砍5400元賣iPhone11不夠看 他爆「好市多買更賺」

iPhone 12系列新機在14日正式亮相，台灣官網售價為26900元起。消息一出，蘋果也立刻宣布iPhone原機種大降價，其中以iPhone 11砍殺最多，一次降了5400元。然而，近日有網友驚人發現，知名美式賣場好市多也有出售iPhone 11，但居然比蘋果官網還便宜，讓許多網友相當心動！

iPhone12 mini輕薄單手好操作？ 網曝隱憂「隨身反而更重」

有網友發文討論，稱自己現在拿的是iPhone8，習慣將手機放口袋、單手操作手機，看準iPhone12 mini小巧，好奇網友是否想法一致，想換iPhone12 mini。對此，有不少iPhone SE、6s的用戶都與原PO一樣鎖定要換iPhone12 mini，但卻有網友勸退表示，機身越小電力表現不佳，常常需要帶行動電源外出，重量反而更重。

大陸開賣iPhone 12瞬間完售 預購榜首是這款

蘋果公司日前推出首款支援5G的iPhone 12系列手機，其中iPhone 12、iPhone 12 Pro，中國大陸與香港同樣率先在周五（16日）晚上8時正式開賣。

iPhone 12支援5G 但美版的mmWave毫米波和台版sub-6 GHz差在哪？

美國 Apple 公司最新推出的 iPhone 12 系列手機，雖然所有型號都支援 5G 高速網路，並擁有最多可達 20 個 5G 頻段與最多可達 32 個 LTE 頻段，達到全球最廣泛的覆蓋。不過只有美國版 iPhone 12 支援 5G mmWave，台灣和其他國家只支援 5G (sub-6 GHz)。

iPhone 12大陸預購秒殺 網友怒罵：不是說好不買？

中美關係緊張絲毫不影響大陸民眾搶購蘋果新款手機。16日晚間8時，iPhone 12系列中的iPhone 12、iPhon...

新iPhone換購方案出爐！ 舊機最高可折抵1萬7800元

蘋果（Apple）昨發表新款iPhone 12，共有4款機型，並推出「太平洋藍」新顏色，讓許多果粉非常心動，其中iPhone 12 Pro Max 128 GB要價台幣37...

發表會沒說的規格曝光！iPhone 12記憶體仍為4GB、iPhone 12 Pro為6GB

美國 Apple 公司最新推出的 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 手機都配備智慧型手機中最快速的 A14 仿生晶片，不過根據 MacRumors 科技網站查看的 Xcode 12.1 beta 中的 plist 文件，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 型號配備了 6GB 的 RAM 記憶體，而低端 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 型號則具有 4GB 的 RAM。

iPhone 12、Pro「記憶體差2GB」該直上？ 網勸：壽命差很多

iPhine 12系列新機今（16日）起開始預購，不少網友蓄勢待發，等著入手最新機型iPhone 12。不過，卻也有部分網友苦惱於不知道該不該換新手機，其中最被網友討論的話題就是iPhone 12系列新機的RAM記憶體容量居然差了整整2GB，實在令人相當猶豫到底該入手哪款機型？

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。