蘋果手機屌打安卓？他曝通訊行「工作經驗」打臉：別過度神化

蘋果（Apple）發表會推出iPhone 12系列四款新機，不少民眾都搶著預購，討論話題更是不斷，對此有網友好奇訊問「安卓旗艦到底要怎樣才能超越蘋果」，釣出在通訊行工作8年的網友專業回文。

這名網友在PTT發文表示，以前用安卓手機時也不屑蘋果，用電腦的硬體比法套進去，安卓CP值太高，但後來用蘋果手機後想法開始轉變，因其流暢度好太多，還不用整天清系統垃圾，安卓作業系統跟iOS比性能先打7折，加上界面直覺性較差，以「生活日常使用」體感就輸一截。

對此，有名在通訊行工作8年的網友分享自己的看法，7、8年前安卓系統的確不太流暢，作業系統也不完善，但現在已經改進很多，使用上也方便穩定，或許還是有些缺點，但也沒輸蘋果多少，會講輸一截的不知道是多少年沒用過安卓手機。

此外，絕大多數的老人拿蘋果手機只用來打電話、拍照、Line、臉書就沒了，而且以上這些事情都需要請別人幫忙，再來這8年間遇到買蘋果手機的人，超過多數都是想買來裝逼（意思：炫耀、賣弄），真正會貫徹使用蘋果手機的人絕對占總使用人數不到一半，甚至三分之一。

文末他也提到，「以我工作8年的經驗來講，經手安卓跟蘋果手機應該有幾萬台，針對安卓系統的問題，現在比以前穩定許多，跟IOS的差距慢慢拉近，不用過度神化蘋果IOS，但也別刻意貶低安卓系統，絕大多數買蘋果手機的人不會完全操作系統是事實，更不乏一堆想買蘋果產品來裝逼（意思：炫耀、賣弄）的人。」