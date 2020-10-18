友預購iPhone 12爽嗆「耐用度勝安卓」 他無奈：果粉愛打臉自己？

蘋果新機iPhone 12在台灣時間上周三（14日）凌晨正式發表，對於許多果粉來說是件期待又開心的事，國內的電信業者以及電商平台也搶占這波商機，紛紛開放預購。一名網友表示友人成功預購到iPhone 12之後竟然傳訊息跟他「嗆聲」，讓他很無奈的說「果粉都喜歡打自己的臉嗎？」貼文也讓許多鄉民表示認同。

從這名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出兩人的對話截圖當中看到，朋友預購到最新的iPhone 12後立刻傳訊息跟他嗆聲，「這台一定屌打你的安卓手機」，不過原PO只淡淡地表示自己隨便用就好，「一萬左右的手機夠我用了，我上上FB、LINE、IG而已」。

不過友人不死心地繼續說「蘋果耐用啊，一台可以用好幾年ㄟ，安卓根本沒蘋果耐用好嗎？」原PO則以自己手機為例表示「可是我的安卓已經拿了四年了，只換過一次電池，你的iPhone 11不是去年才買的嗎？不到一年就換了，耐用對你來說有差嗎？」

原PO表示不懂友人所說耐用的點在哪，但他告訴對方自己不想那麼快換手機，現在的手機還可以用，等到真的不能用再換就好了，沒想到友人惱羞成怒地說「等你手機壞掉不要怪我沒告訴你」。

事後原PO在臉書無奈地寫道「不換手機也不行，真的是莫名其妙」，他感嘆地說「整天一直把手機耐用，一台可以用6、7年掛嘴邊，然後一年換一台手機？我真的不懂這樣子的操作方式是什麼概念？原來果粉都喜歡打自己臉？」

貼文一出引起眾多鄉民的熱議，許多人都力挺原PO的看法，「信仰無價」、「真是虔誠的教徒」、「他只是在炫耀，讓他滿足虛榮就好」、「『不到一年就換了，耐用對你來說有差嗎』，這句中肯」、「難怪有些年年換新機的，都沒錢加油」、「不是啊，想用什麼牌子開心就好，這有什麼好吵的？」、「我用iPhone也是覺得好用、耐用，但他也未免太無聊，一年換一支是錢多嗎？」

還有人認為想拿什麼手機是個人自由，應該彼此尊重，「我覺得想保持信仰就信仰，沒必要這樣去說別人，我自己拿iPhone也不會覺得自己比較高等或怎樣，單純習慣問題而已」、「選擇自己實用、用得上手就好，不需要太在意別人的想法，也不需要酸別人」、「最重要是自己覺得用得好就好，不用一直把自己的想法強加在別人身上，這樣很討厭」、「自己好用就好，無需跟別人去比較，越比越沒錢而已」。

也有鄉民分享自己正在使用的耐用手機，「我手機愈買愈便宜，從2萬買到4000，夠用就好了」、「耐用就是三、四年以上沒錯，挺樓主…i6p，四年多服役中」、「i6路過…還很好用呢」、「i8用到現在還沒換電池」、「i6用了五年多，沒換過電池，現在還可以用」、「我的華碩ZF3用了好幾年，現在還在用」、「i8繼續用，我不會覺得拿i12就特別有錢或拿舊手機就特別窮」。