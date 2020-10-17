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iPhone12 mini輕薄單手好操作？ 網曝隱憂「隨身反而更重」

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果發表iPhone12系列手機。圖右為5.4吋的iPhone 12 mini，是目前全球最小巧的5G手機。圖／蘋果提供
蘋果發表iPhone12系列手機。圖右為5.4吋的iPhone 12 mini，是目前全球最小巧的5G手機。圖／蘋果提供

有網友發文討論，稱自己現在拿的是iPhone8，習慣將手機放口袋、單手操作手機，看準iPhone12 mini小巧，好奇網友是否想法一致，想換iPhone12 mini。對此，有不少iPhone SE、6s的用戶都與原PO一樣鎖定要換iPhone12 mini，但卻有網友勸退表示，機身越小電力表現不佳，常常需要帶行動電源外出，重量反而更重。

原PO在「批踢踢討論版」發文，她說自己習慣單手操作手機，蘋果發佈會上只有iPhone12 mini對她有吸引力，但周圍的女生都說想換6.1吋以上的其他三款，網路上討論iPhone12 mini的熱度也不高，她說「我想可能是價格不這麼親民的問題吧，還是想換小手機的人已經都先換SE了，所以很好奇有人跟我一樣是從頭到尾都鎖定mini的嗎」。

對此，不少網友紛紛留言，「手機沒玩遊戲，小小一隻看訊息ptt很方便」、「想買mini+1，喜歡單手掌握」、「現在用iPhone7，上隻用初代SE，單手打字真的戒不掉」、「初代SE就等mini」、「女生只猶豫一下就鎖定mini路過」、「出門喜歡輕便不帶包，不想為了放手機還多揹一個包包」。

但也有不少之前使用iPhone SE的用戶勸退原PO，稱「電池真的給太小」、「SE2 買過電池太小，寧願直上12，也不要mini」、「SE 2020 大概兩個多小時就可以玩到沒電，mini大概4小時就沒電了，可能出門還要行充帶著，並沒有輕到哪」、「mini的硬傷就是怕電池太小顆」、「沒有，電池寧願買續航好的」、「重點是電池小循環就快，壽命大概一兩年就差不多要換新的」。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12 iPhone 12 Mini

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