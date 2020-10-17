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她拿i6s想換iPhone12 Pro覺太貴 網推換電池「再戰10年」

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone12系列機款推出後，許多果粉興起換機念頭，但卻因價格貴桑桑猶豫不決。 歐新社
iPhone12系列機款推出後，許多果粉興起換機念頭，但卻因價格貴桑桑猶豫不決。 歐新社

蘋果近期舉行發表會，公布iPhone12機型與售價，有Mini、Pro、Pro Max等機型，令不少果粉興起換機的念頭，但貴桑桑的價格也讓人猶豫不決。有網友近期發文，稱自己用iPhone 6s已經5年，看到iPhone12 Pro好像不錯，但價格又讓她猶豫，只好詢問網友iPhone 6s可再戰幾年。對此不少人直呼換電池再戰10年不是問題。

原PO在「批踢踢八卦版」發文，她說「魯妹拿i6s快五年了，今天看到i12 pro好像不錯 可是想想要999美元，想說聖誕節可以去免稅州買，但又覺得很貴，鄉民覺得i6s可以再戰幾年？」對此，網友紛紛留言，叫原PO繼續用，「還在拿i6，之後新機種功能沒需求、機子沒壞，故續用」、「6s最新的一代神機怎麼用都用不壞還是很好用」、「6s耐操有擋頭，續用中」、「6s換個電池還是活跳跳」、「再戰十年，xs剛壞馬上換女友的備用6s，超順的讚」、「有指紋辨識大勝」。

但有網友也勸她換手機，「這麼粗的邊框還用的下去」、「找個有有在蘋果工作的人幫買有打折，再去免稅州領」、「螢幕這麼小是不怕脱窗嗎」、「分期啊」、「真的可以換了」。

事實上，iPhone 6s除了機身後方「s」註記之外，基本上與iPhone 6一致，但硬體規格比過去大幅提升，多了3D Touch功能、Ram也提升至2GB、採用A9晶片等。而這次推出的iPhone12各機型則是採用智慧型手機中最快速的 A14 晶片，搭載4GB以上的Ram。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12 iPhone 12 Pro

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