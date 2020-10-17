大陸開賣iPhone 12瞬間完售 預購榜首是這款

蘋果公司日前推出首款支援5G的iPhone12系列手機，其中iPhone12、iPhone12 Pro，中國大陸與香港同樣率先在周五（16日）晚上8時正式開賣。

雖然被批評實際創新不多卻售價持續高昂，但對於中國民眾而言，iPhone仍然是相當具吸引力。

有大陸傳媒指，蘋果中國官方網站在晚上8時20分仍是人多到難以登入，有網民更留言指到可以順利登入時已顯示缺貨。此外，各大電商平台上的蘋果官方旗艦店，各款型號iPhone 12亦瞬間售罄。

不少網民留言指搶不到心儀的iPhone 12。（網上圖片）

對於iPhone 12的受歡迎程度，從京東商城蘋果旗艦店的預約量可見一斑。京東蘋果旗艦店在周四（15日）就開放預約iPhone 12，結果僅一天時間預約量就有超過100萬部。其中iPhone12的預約量最高，有超過82萬人，排第二是iPhone 12 Pro，預約量約有44萬人。至於iPhone 12 Pro Ma及iPhone 12 mini則分別有24萬人及17萬人預約。

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文章授權轉載自《香港01》