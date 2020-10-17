快訊

剋王后的冤罪？泰國學運被陷害的「奶茶聯盟」台灣之友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸開賣iPhone 12瞬間完售 預購榜首是這款

香港01 / 葉琪／報導
中國大陸昨晚8時正式開賣iPhone 12。（網上圖片）
中國大陸昨晚8時正式開賣iPhone 12。（網上圖片）

蘋果公司日前推出首款支援5G的iPhone12系列手機，其中iPhone12、iPhone12 Pro，中國大陸與香港同樣率先在周五（16日）晚上8時正式開賣。

雖然被批評實際創新不多卻售價持續高昂，但對於中國民眾而言，iPhone仍然是相當具吸引力。

有大陸傳媒指，蘋果中國官方網站在晚上8時20分仍是人多到難以登入，有網民更留言指到可以順利登入時已顯示缺貨。此外，各大電商平台上的蘋果官方旗艦店，各款型號iPhone 12亦瞬間售罄。

不少網民留言指搶不到心儀的iPhone 12。（網上圖片）
不少網民留言指搶不到心儀的iPhone 12。（網上圖片）

對於iPhone 12的受歡迎程度，從京東商城蘋果旗艦店的預約量可見一斑。京東蘋果旗艦店在周四（15日）就開放預約iPhone 12，結果僅一天時間預約量就有超過100萬部。其中iPhone12的預約量最高，有超過82萬人，排第二是iPhone 12 Pro，預約量約有44萬人。至於iPhone 12 Pro Ma及iPhone 12 mini則分別有24萬人及17萬人預約。

延伸閱讀：

iPhone 12預訂｜Pro機電量縮　玻璃面或影響手感　4個不買的理由

iPhone 11 iPhone 12價錢邊度最平？1個地方完勝　內地貴絕中港台

文章授權轉載自《香港01》

iPhone 12 Pro iPhone iPhone12 蘋果發表會

延伸閱讀

官網大砍5400元賣iPhone11不夠看 他爆「好市多買更賺」

搶翻！PChome 24h購物iPhone 12系列限量預購「1分鐘完售」

iPhone 12 台灣果粉最愛夯色公布！ 潘孟安跟風：來屏東有太平洋色現貨

iPhone 12、Pro「記憶體差2GB」該直上？ 網勸：壽命差很多

相關新聞

官網大砍5400元賣iPhone11不夠看 他爆「好市多買更賺」

iPhone 12系列新機在14日正式亮相，台灣官網售價為26900元起。消息一出，蘋果也立刻宣布iPhone原機種大降價，其中以iPhone 11砍殺最多，一次降了5400元。然而，近日有網友驚人發現，知名美式賣場好市多也有出售iPhone 11，但居然比蘋果官網還便宜，讓許多網友相當心動！

大陸開賣iPhone 12瞬間完售 預購榜首是這款

蘋果公司日前推出首款支援5G的iPhone 12系列手機，其中iPhone 12、iPhone 12 Pro，中國大陸與香港同樣率先在周五（16日）晚上8時正式開賣。

iPhone 12支援5G 但美版的mmWave毫米波和台版sub-6 GHz差在哪？

美國 Apple 公司最新推出的 iPhone 12 系列手機，雖然所有型號都支援 5G 高速網路，並擁有最多可達 20 個 5G 頻段與最多可達 32 個 LTE 頻段，達到全球最廣泛的覆蓋。不過只有美國版 iPhone 12 支援 5G mmWave，台灣和其他國家只支援 5G (sub-6 GHz)。

新iPhone換購方案出爐！ 舊機最高可折抵1萬7800元

蘋果（Apple）昨發表新款iPhone 12，共有4款機型，並推出「太平洋藍」新顏色，讓許多果粉非常心動，其中iPhone 12 Pro Max 128 GB要價台幣37...

發表會沒說的規格曝光！iPhone 12記憶體仍為4GB、iPhone 12 Pro為6GB

美國 Apple 公司最新推出的 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 手機都配備智慧型手機中最快速的 A14 仿生晶片，不過根據 MacRumors 科技網站查看的 Xcode 12.1 beta 中的 plist 文件，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 型號配備了 6GB 的 RAM 記憶體，而低端 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 型號則具有 4GB 的 RAM。

iPhone 12、Pro「記憶體差2GB」該直上？ 網勸：壽命差很多

iPhine 12系列新機今（16日）起開始預購，不少網友蓄勢待發，等著入手最新機型iPhone 12。不過，卻也有部分網友苦惱於不知道該不該換新手機，其中最被網友討論的話題就是iPhone 12系列新機的RAM記憶體容量居然差了整整2GB，實在令人相當猶豫到底該入手哪款機型？

iPhone 12拔掉隨機附贈耳機 全球僅一個國家還有保留

蘋果14日凌晨發表最新iPhone 12系列手機，果粉相當捧場，各電信通路的預購在短時間內銷售一空。但蘋果這次以環保為由，沒有附贈有線耳機和充電器，全球卻只有一個國家--法國例外，理由是當地的法律規定。

搶翻！PChome 24h購物iPhone 12系列限量預購「1分鐘完售」

iPhone 12系列果然狂！PChome 24h購物今天（10月16日）晚上8點開放限量預購iPhone 12、iPh...

今晚8點！網購開放iPhone 12 Pro、iPhone 12限量預購

果粉期待已久的iPhone 12系列發表之後，搶先登場的iPhone 12、iPhone 12 Pro在各大電信預約火熱...

日本配件商MPOW 推出iPhone 12專用的磁吸式無線充電器

Apple 蘋果公司在美西時間 10 月 13 日上午 9 時（台灣時間 10 月 14 日凌晨 1 時）舉辦特別發表會。然而就在蘋果發表會前，日本配件製造商 MPOW 搶先推出磁力無線充電器，採用磁吸式設計可以幫即將發表的 iPhone 12 系列智慧手機充電。

momo今晚開放預購iPhone 12 momo卡5%回饋無上限

富邦媒（8454）旗下通路momo購物網搶攻「蘋果商機」，將於今（16）日晚上8點同步官方開放預購iPhone 12、i...

三原因…iPhone 12升值紅利少了

iPhone 12系列即將登台，正值新台幣明顯升值，果粉原以為可以因為匯率，享受到新機較去年大降價的優惠，但算一算，iP...

熱門新聞

iPhone 12、Pro「記憶體差2GB」該直上？ 網勸：壽命差很多

今晚8點！網購開放iPhone 12 Pro、iPhone 12限量預購

iPhone 12支援5G 但美版的mmWave毫米波和台版sub-6 GHz差在哪？

搶翻！PChome 24h購物iPhone 12系列限量預購「1分鐘完售」

大陸開賣iPhone 12瞬間完售 預購榜首是這款

蘋果傳11月17日將再辦線上發表 這次重點是新款Mac？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。