iPhone 12、Pro「記憶體差2GB」該直上？ 網勸：壽命差很多

iPhone 12系列新機今（16日）起開始預購，不少網友蓄勢待發，等著入手最新機型iPhone 12。不過，卻也有部分網友苦惱於不知道該不該換新手機，其中最被網友討論的話題就是iPhone 12系列新機的RAM記憶體容量居然差了整整2GB，實在令人相當猶豫到底該入手哪款機型？

不少網友想趁機「汰舊換新」，但該購買哪一支機型實在難以決定。就有網友認為iPhone 12系列新機最大的差異在於iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max型號配備了6GB的RAM記憶體，而低階iPhone 12和iPhone 12 mini型號則具有4GB的RAM，相差整整2GB，但他也不禁好奇「記憶體差2GB，影響真的有很劇烈嗎？」

也有另一位網友就認為iPhone 12 Pro機型主打高規格的相機功能，但自己對於相機的使用需求不大，有需要改購買6GB的規格嗎？然而，多數網友則坦言，雖然記憶體只差2GB，「但影響真的是超級大！」

網友們表示，「建議直上，多2GB就是有寬裕的使用空間」、「心裡影響很劇烈，差了50%的記憶空間」、「應該說對iOS 14可能沒差，但等到iOS 16你就知道，蘋果差不多隔代對舊機就有退步的體驗」、「差2GB RAM的差距大概就是一個可以用五年、一個可以用八年」、「用2、3年起跳的人，一定要上6G RAM，之後你就知道會不會後悔」、「如果你手機想用很久的話，多出的2G RAM讓你手機能延長的壽命是以年在計算的」。

不過也有部份網友認為，「用不到就是多花的，只有荷包有差」、「上一代Pro也才4G，大概兩年後才會有不夠用的問題」、「看你用多久和平常App多工程度如何，記憶體不夠會自己狂殺後台」。