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iPhone 12支援5G 但美版的mmWave毫米波和台版sub-6 GHz差在哪？

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

美國 Apple 公司最新推出的 iPhone 12 系列手機，雖然所有型號都支援 5G 高速網路，並擁有最多可達 20 個 5G 頻段與最多可達 32 個 LTE 頻段，達到全球最廣泛的覆蓋。不過只有美國版 iPhone 12 支援 5G mmWave，台灣和其他國家只支援 5G (sub-6 GHz)。

mmWave 與 Sub-6GHz 5G 有何不同

mmWave 速度較快，但 Sub-6GHz 5G 更廣泛。所以 iPhone 12 還支援 Smart Data 智慧切換技術，能在需要 5G 的時候連接 5G 網路，不需要較耗電的 5G 時連接 4G LTE 網路。目前美國只有 Verizon 電信使用 mmWave 毫米波 5G 技術，AT&T 使用 sub-6GHz 5G 技術，沒有 mmWave 5G。

下圖左邊 iPhone 12 為 mmWave 版本，在邊框有黑色天線窗口，右邊機型為 5G (sub-6 GHz) 版本。

什麼是 5G

5G 是第五代行動無線網路，繼承了 2010 年以來我們一直連接的 4G LTE 網路。5G 網路有兩種：一種是 mmWave，也就是大多數人在談論 5G 速度提升時所說的超高速 5G，另一種是 sub-6GHz，也就是大多數國家暫時要體驗的 5G。

智慧手機利用電磁無線電頻率在空中傳輸語音和數據，這些頻率被組織成不同的頻段。其中一些頻段的容量比其他頻段更大，能夠更快地傳遞訊息，mmWave 就是如此。

mmWave 指的是 24GHz 到 40GHz 的較高頻率的無線電頻段，Sub-6GHz 指的是 6GHz 以下的中低頻段。低頻頻段在 1GHz 以下，而中頻頻段在 3.4GHz 到 6GHz 之間，不屬於 mmWave。

mmWave 5G 網路速度超快，但也是超短距離。要使用 mmWave 技術，你需要在距離 5G 塔台約一個街區的範圍內，這在郊區和農村地區是不可行的。mmWave 頻譜也會被門窗、樹木和牆壁阻擋和遮擋，進一步限制了它的可用範圍，而且由於它需要這麼多的塔台來覆蓋，所以電信運營商部署的成本很高。

所以目前大多數國家電信商都先部屬射程更長，並且可以更好地穿透物體的 5G (sub-6 GHz)。

上圖為台灣 iPhone 12 型號和支援的 5G頻段與技術
上圖為台灣 iPhone 12 型號和支援的 5G頻段與技術

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 5G 蘋果 4G

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