官網大砍5400元賣iPhone11不夠看 他爆「好市多買更賺」

iPhone 12系列新機在14日正式亮相，台灣官網售價為26900元起。消息一出，蘋果也立刻宣布iPhone原機種大降價，其中以iPhone 11砍殺最多，一次降了5400元。然而，近日有網友驚人發現，知名美式賣場好市多也有出售iPhone 11，但居然比蘋果官網還便宜，讓許多網友相當心動！

近日蘋果公司宣布iPhone原機種大降價，其中以iPhone 11、128GB版本砍價最多，一次降價5400元，消費者只要花21500元就可以帶回家，成為這波降價促銷中最便宜的機型。

不過，近日有一名網友在PTT資訊板分享好康，日前他去逛好市多時，意外發現好市多販售的iPhone 11、128GB版本竟比蘋果官網降價後的價格還便宜500多元，以20997元的超便宜價格促銷。

消息一出後，不少網友都為之瘋狂、紛紛喊買，有人就說「這個價錢大概是有史以來最有價值的iphone了」、「買11真的划算」、「配黑鑽卡很便宜」、「全台最便宜真的在這了」、「好市多保障根本海放官網好幾條街」。有網友補充他在台南店買到，且有附豆腐頭充電器。

貼文也釣出疑似好市多店員回應，「一堆人開店就打電話來問剩餘數量」，引來許多想趁降價促銷期間搶便宜的消費者瘋狂搶購。