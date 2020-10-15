新iPhone換購方案出爐！ 舊機最高可折抵1萬7800元

蘋果（Apple）昨發表新款iPhone 12，共有4款機型，並推出「太平洋藍」新顏色，讓許多果粉非常心動，其中iPhone 12 Pro Max 128 GB要價台幣37900元，仍有不少消費者抱怨價格太高，蘋果也推出最新的舊機換新機的「換購方案」，讓想換新手機的小資族可以省點錢。

蘋果公司的「Apple Trade In 換購方案」已推出多年，廣受消費者喜愛，可以用舊的蘋果手機換取新機折抵優惠或Apple Store 禮品卡，若消費者不需要使用舊手機，就可以交給蘋果公司回收，賺取折抵優惠，等於給消費者另外一種選擇，而今年的換購方案也出爐，其中行情最高的iPhone 11 Pro Max最多可折17800元，優惠折抵最低的則是第 1 代iPhone SE，可折抵800元。

不過蘋果列出的優惠折抵方案，仍是有一些條件，基本上手上的舊iPhone不能有損壞，必須可正常開關、按鈕正常運作、顯示器正常、外觀完整、機體沒有進水、以及相機正常等條件，當然越新的機型也可以換得越高的價格，目前iPhone SE 及iPhone 6以上的機型都有參予「換購方案」的活動。

蘋果公司會評估每一台舊iPhone的使用狀況，並給予折扣，建議想要舊機換新機的民眾，可以攜帶舊iPhone至Apple 直營店給店員評估能折抵的優惠價錢，實際的優惠折抵價格還是去現場會比較準確。