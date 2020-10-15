iPhone 12 台灣果粉最愛夯色公布！ 潘孟安跟風：來屏東有太平洋色現貨

蘋果（Apple）台灣時間14日凌晨1時舉行新品發表會，一舉發表iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款新手機，其中iPhone 12mini、iPhone 12推出新色「藍色」及「黑色」受果粉青睞，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max的「太平洋藍」色也人氣爆棚。

中華電信： 6成5預約iPhone 12─藍色、黑色最多 3成預約iPhone 12 Pro、Pro Max─太平洋藍最多 遠傳： 超過5成預約iPhone 12 Pro─太平洋藍占7成以上，其次石墨色、金色 iPhone 12─藍色、綠色最多

中華電信昨下午3點開放官網限量預約iPhone 12全機型，開放瞬間即破萬人蜂擁上線預約，45分鐘內即預約額滿。依官網預約統計，以價格親民的iPhone 12為最多，有高達6成5的客戶預約，其中以容量128GB為最多，並以蘋果今年推出的新色「藍色」及經典色「黑色」最夯。

蘋果iPhone 12系列新機正式亮相，共5色。 美聯社

頂規旗艦新機iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max預約量則達近3成，以容量256GB最多，不出所料，今年推出的新色「太平洋藍」人氣爆棚，廣受台灣果粉喜愛。另外，iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款新機將於10月23日上午8點，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

iPhone 12 Pro系列採用不鏽鋼邊框，擁有石墨色、銀色、金色與太平洋藍色4種時尚外觀。圖／蘋果提供

遠傳也於昨上午11點開放線上預約，短短10分鐘內瀏覽人次衝破萬人，據遠傳預約登記活動截至15:30統計，iPhone 12系列預約量較去年同期成長3倍之多。4款新機中，和中華電信不同，遠傳的預約用戶最愛iPhone 12 Pro，預約占比超過5成，容量則以256GB為最多用戶選用，占預約量接近65%。此外，全新顏色太平洋藍席捲超高人氣，不僅討論度最高，同時也最受預約用戶青睞，獲得7成以上預約用戶選定，其次為石墨色與金色。iPhone 12因價格親民，也不少果粉搶著登記藍色和綠色，容量以128GB最受歡迎。

iPhone 12 Pro「太平洋藍」的顏色大受歡迎，也引起屏東縣長潘孟安在臉書發文，表示屏東也有太平洋藍，並貼出一張以海洋及天空為桌布的手機照，「想預購 #太平洋藍 嗎？不用等，屏東有現貨！太平洋藍、台灣海峽藍、巴士海峽藍，任大家挑選～買iPhone12要等，來屏東不用！#台灣唯一三大海峽環繞的國境之南」。