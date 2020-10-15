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發表會沒說的秘密！iPhone 12系列 記憶體規格曝光

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發表會沒說的規格曝光！iPhone 12記憶體仍為4GB、iPhone 12 Pro為6GB

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
蘋果發表iPhone 12系列新機。庫克手持的款式為iPhone 12 Pro。歐新社
蘋果發表iPhone 12系列新機。庫克手持的款式為iPhone 12 Pro。歐新社

美國 Apple 公司最新推出的 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 ProiPhone 12 Pro Max 手機都配備智慧型手機中最快速的 A14 仿生晶片，不過根據 MacRumors 科技網站查看的 Xcode 12.1 beta 中的 plist 文件，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 型號配備了 6GB 的 RAM 記憶體，而低階 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 型號則具有 4GB 的 RAM。

隨著記憶體的增加和更快的 A14 仿生晶片，iPhone 12 Pro 機型的性能應該會有明顯提升。iPhone 12 Pro 的基準測試結果顯示，A14 晶片的單核性能與新 iPad Air 4 大致相同，不過其多核成績明顯較低。這可能是由於 Geekbench 在 iPhone 上運行後不久就被設定了，這會導致分數暫時降低，但我們必須等待進一步的基準測試結果才能確定。

iPhone 12 Pro 的最新 Geekbench 結果證實了 plist 中發現的 6GB RAM。 如上所述，iPhone 12 和 iPhone 12 mini 都具有 4GB 的 RAM。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

記憶體 蘋果發表會 iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max

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