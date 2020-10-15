發表會沒說的規格曝光！iPhone 12記憶體仍為4GB、iPhone 12 Pro為6GB

美國 Apple 公司最新推出的 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 手機都配備智慧型手機中最快速的 A14 仿生晶片，不過根據 MacRumors 科技網站查看的 Xcode 12.1 beta 中的 plist 文件，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 型號配備了 6GB 的 RAM 記憶體，而低階 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 型號則具有 4GB 的 RAM。

隨著記憶體的增加和更快的 A14 仿生晶片，iPhone 12 Pro 機型的性能應該會有明顯提升。iPhone 12 Pro 的基準測試結果顯示，A14 晶片的單核性能與新 iPad Air 4 大致相同，不過其多核成績明顯較低。這可能是由於 Geekbench 在 iPhone 上運行後不久就被設定了，這會導致分數暫時降低，但我們必須等待進一步的基準測試結果才能確定。

iPhone 12 Pro 的最新 Geekbench 結果證實了 plist 中發現的 6GB RAM。 如上所述，iPhone 12 和 iPhone 12 mini 都具有 4GB 的 RAM。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》