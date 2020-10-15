iPhone 12拔掉隨機附贈耳機 全球僅一個國家還有保留

蘋果14日凌晨發表最新iPhone 12系列手機，果粉相當捧場，各電信通路的預購在短時間內銷售一空。但蘋果這次以環保為由，沒有附贈有線耳機和充電器，全球卻只有一個國家--法國例外，理由網傳是基於當地的法律規定。

iPhone 12系列即將上市，這次的改動之一包括缺少以往會隨機附贈的EarPods耳機和豆腐頭充電器，原因是為了減少碳排放，而且能讓iPhone包裝盒變得更小，可以在運輸貨盤上多裝70%的產品。

但唯獨在法國，當地販售的iphone 12還是會附上一組Lightning接頭的EarPods耳機。有網友解釋，因為法國為保護身心障礙者的權益，規定智慧型手機必須在包裝盒內附耳機；也有網友稱法國法律規定，手機必須至少附一種免持配件，避免使用者通話時暴露在無線電波中。雖然眾說紛紜，法國蘋果官方並無提出正式解答。

蘋果官方於今年秋季發表會上表示，蘋果客戶擁有超過7億副採用lightning連接頭的有線耳機，但許多客戶透過AirPods、Beats或其他無線耳機轉向無線體驗。全球還有超過20億個蘋果充電器，另有數十億個第三方廠商推出的充電器，因此蘋果決定將這些配件從iPhone包裝盒中移除，可以減少碳排放，避免開採和使用寶貴的材料。