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舊款也跟進 未來買任一款iPhone都不再附新耳機、充電器

聯合新聞網 / INSIDE
iPhone 12。圖擷自蘋果官網
iPhone 12。圖擷自蘋果官網

雖然少了新耳機和新充電器，但包裝內還是會隨附一條 USB-CLightning 的連接線。

蘋果新品發表會甫落幕，如果你現在購買新款 iPhone，就不會再收到原本都會內附的耳機和充電器囉！為什麼呢？原來，蘋果希望透過降低包裝重量，減少浪費並追求碳中和（Carbon Neutral）。

根據 TechCrunch 報導，蘋果公司的環境、政策與社會倡議副總裁 Lisa Jackson 表示希望在 2030 年達到零碳排放，從製造、組裝、包裝到回收設備等過程都會追求碳中和；因此，新款 iPhone 包裝未來不再內附白色耳機和充電器。

根據蘋果所提供數據，目前全球使用者總共擁有超過 7 億個有線耳機，現在也有愈來愈多人開始採用無線耳機；而目前世界上總共有超過 20 億個蘋果原廠充電器，這還不包括數十億的非原廠充電器。

有些消費者或許以為只有 iPhone 12 之後的新款才會如此，但查看官網，其實只要是現在購買新 iPhone，無論是 iPhone 12、 iPhone 11iPhone XR，都不再隨附新耳機和充電線。

iPhone XR未來也不再附上耳機及電源轉接頭。圖擷自蘋果官網
iPhone XR未來也不再附上耳機及電源轉接頭。圖擷自蘋果官網

不過，雖然少了新耳機和新充電器，但包裝內還是會附一條 USB-C 對 Lightning 的連接線。

蘋果認為，此舉可以降低包裝重量、騰出更多空間，讓其他必要配備得以放進去，不只減少包裝浪費、省下物流成本，也推估可降低相當於每年 45 萬輛車上路的碳排放。

但評論也指出，蘋果自己其實就刻意創造一個不斷循環的產品生命週期，讓那些明明還完好如初的硬體設備不得不更換。儘管如此，3C 消費領域帶來的大量電子垃圾的確已成重要議題，不只蘋果公司，許多科技廠商也都帶頭嘗試改善。

其實如果蘋果真的在乎環保，早就該放棄 Lightning 接頭了，畢竟目前不只所有其他品牌的手機都採用 USB-C 的接頭，甚至蘋果自己的 iPad 和 MacBook 也都是，讓所有裝置的規格統一，各種連接線都能共用，才是真的環保啊！

《本文作者 Heemie ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 iPhone 12 iPhone XR iPhone 11 Lightning USB-C 耳機 減碳

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