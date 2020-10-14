差了4千元！iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro該怎麼選？

iPhone 手機發表會做為每年備受期待的活動之一，就在昨晚深夜一點準時召開，除了發表常規性升級的手機 iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 以外，為了滿足小尺寸的使用者，蘋果更是首次發表小螢幕手機「 iPhone 12 Mini 」。相比去年 iPhone 11 Pro Max，iPhone 12 Pro Max 有哪些差異呢？透過以下對比筆者提出主觀的購買建議。

iPhone 12 Pro Max售價調降

iPhone 11 Pro Max 與 iPhone 12 Pro Max 起售美金售價都是 1099 美元，但由於今年台幣幣值較強，因此相比去年 iPhone 在台灣調降 2000 元。即便是最高容量的 512GB，今年售價也僅僅只有 48400 元，雖然價格還是相當貴，但只能慶幸的是今年價格不破五萬。

iPhone 12 Pro Max 外觀全新設計

手機外觀好與壞相當主觀，iPhone 12 Pro Max 今年在邊框部分採用全新的方正式設計，有人認為太方正影響手感，但筆者認為多數人買到新手機都會裝保護殼，因此即便是方正的邊框也不會影響手感。螢幕部分也因為邊框更窄，相同體積之下手機也從 6.5 吋提升到 6.7 吋。

iPhone 12 Pro Max 5G網路通訊

iPhone 12 Pro Max 相比 iPhone 11 Pro Max 不僅加入最新的 5G 網路，並且為了解決 5G 耗電的問題，針對訊號用量推出 Smart Data Mode。Smart Data Mode 會自動判斷手機網路用量，如有特殊需求：下載影片等高網路用量時，才會開啟 5G 速度，剩下時間都會開啟 4G LTE 以節省電量。

iPhone 12 Pro Max 拍照更強、錄影更穩

若預算較充足，iPhone 12 Pro Max 是筆者最推薦的手機。與 iPhone 11 Pro Max、iPhone 12 Pro 相比，iPhone 12 Pro Max 用上最新的 CMOS，主鏡頭用上 1.7 微米的超大像素，更大的底加上更大的單像素，最大提升在夜拍的成像表現上。

iPhone 12 Pro Max 獨有 ProRAW + 全新防抖

為了要讓 iPhone 12 Pro Max 獨有的全新廣角鏡頭拍攝上更加穩定，蘋果推出全新的「 感光元件位移式光學穩定系統 」。而這項全新的技術是在 iPhone 12 Pro Max 上獨有的功能，是其他兩款 iPhone 上沒有。而 APPLE ProRAW 也是 iPhone 12 Pro 系列上獨有，讓圖像設計師或愛好拍攝的使用者可以有更多後期修改。

A14晶片、LiDAR應用

使用最新的 A14 晶片，讓 iPhone 12 Pro Max 成為首支可以拍攝 Dolby Vision 60fps 的智慧型手機。由於 A14 晶片使用的是台積電最新 5 奈米製程技術，提高運算能力的同時，功耗也更加降低，因此即便電池容量縮減，手機可使用時間依然維持跟過去一樣的優異。

LiDAR 技術首次在 iPad Pro 上亮相，目前雖然 LiDAR 對於非 AR 類的應用還沒有太多，最主要使用場景在於夜間時透過雷達測距來判斷人像近距離對焦，白天 + 夜景用傳感器 PDAF，極暗環境用 LiDAR。

iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 11 Pro Max該怎麼選？

iPhone 12 Pro Max：這三隻手機目前價格都超過 30000 元，筆者最推薦的是 iPhone 12 Pro Max，有著目前蘋果最新最出色的相機、最穩定的錄影、最長的續航。

iPhone 11 Pro Max 與 iPhone 12 Pro，筆者今年都不太推薦購買這兩隻，與其要花錢買這兩支手機，不如往上多抓一點預算買 iPhone 12 Pro Max，或減少一點預算購買 iPhone 12 即可。

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