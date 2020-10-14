瘦身有成！iPhone 12系列功能再升級 挑戰最大6.7吋卻更輕薄

iPhone 12系列新機一共推出4款，一舉挑戰歷代最大尺寸及小尺寸新機，更重要的是iPhone 12「瘦身有成」，在功能配備升級的情況下，還能擁有更加輕薄的機身，成為吸引消費者購買的一大誘因。

iPhone 12系列全系列新機挑戰升級5G服務、提升螢幕OLED及相機功能，使消費者享受高解析度、高對比度及更佳顯色效果。除此之外，iPhone 12系列新機還能在續航力不減的條件下，成功打造全四款7.4mm的超薄厚度，比厚度8.3mm的iPhone XR更少了0.9mm；而若將6.7吋的iPhone 12 Pro Max與6.5吋的iPhone 11 Pro Max相比，兩者的重量竟然一樣，令人相當驚艷。

而小尺寸螢幕的iPhone 12 Mini僅5.4吋、131.5*64.2*7.4mm，簡約小巧的設計使其重量僅有133克，就連主打輕薄短巧的iPhone SE（2020）都要148克，奪下蘋果近6年來最輕盈機型寶座。

另再與重量達194克的iPhone 11、iPhone XR相比，iPhone 12與iPhone 12 Pro則只有162克及187克，以新一代iPhone而言相對輕薄，可望吸引喜愛輕盈機身的消費者。