iPhone 12規格升級多非重點 他點破最有感是這一點

今（14日）蘋果發表會正式亮相iPhone 12系列新機後，不少網友多是關注iPhone 12系列新機規格升級的實用性，如OLED螢幕升級效果不僅解析度更高、色彩顯示效果及對比度皆更高。不過，有網友直言，這些都不是有感的升級項目，「重量更輕、體積更小」才是最有感的部分。

有網友在PTT資訊版發文細數iPhone 12系列新機做出的升級功能，他表示處理器升級成A14並不感到意外，通常處理器就是會依照慣例升級，而螢幕OLED、相機系統升級的好壞也見仁見智。原PO點出一項最有感的升級項目，即是「重量大大減輕」！他以最常被抱怨重量重的iPhone XR擁有194克為例，將它與僅162克iPhone 12相比，兩者相差32克，「想提升輕盈手感，又不想換小螢幕機種，這會不會是入手最新iPhone 12的唯一誘因？」

不少網友看完原PO的分析後，紛紛留言讚嘆「我就是拿11都覺得11太大、太重了...看到12覺得很讚、很輕」、「是因為用OLED、邊框也變小才變輕吧」、「扁平外框比起圓弧外框，好拿又更小支，過了這麼多代，外型設計總算走回頭路了」。

但也有網友點出各種破綻，有人就說「相對的續航力也下降啊！有捨有得」、「若是為了5G...覺得可以再等1年，畢竟現在貴+涵蓋不高+沒有mmWave」、「要5G和毫米波的可以再等等，不急」、「mini寬度比4.7吋小大概等於16比9的4.6吋而已，橫向文字應該幾個字就滿了」，幾個缺點似乎也令人打消想換新機的念頭。