日本配件商MPOW 推出iPhone 12專用的磁吸式無線充電器

Apple 蘋果公司在美西時間 10 月 13 日上午 9 時（台灣時間 10 月 14 日凌晨 1 時）舉辦特別發表會。然而就在蘋果發表會前，日本配件製造商 MPOW 搶先推出磁力無線充電器，採用磁吸式設計可以幫即將發表的 iPhone 12 系列智慧手機充電。

日本科技媒體《Macotakara》報導， MPOW 這款無線充電器採用圓形磁吸式結構，與新一代 iPhone 相容，充電器可固定在 iPhone 設備上。

這款無線充電器與傳統無線充電器相比，充電性能更好，但要注意的是這款無線充電器只適用在新一代 iPhone，無法幫其他智慧手機充電。

圖片及資料來源：Macotakara

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》