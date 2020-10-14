iPhone 12 mini電池壽命表現不優？ 果粉批平台評比太短視

蘋果資訊交流平台MacRumors指出，即將上市的iiPhone 12 mini電池使用壽命比iPhone 12少1到2小時。

iphone系列最小台的iPhone 12 mini尺寸僅5.4 吋，可連續播放影片達15小時，比iPhone 12少2小時；若觀看串流影片，iPhone 12 mini電力可播放10小時，比iPhone 12少1小時。MacRumors認為，iPhone 12 mini電池壽命只比第2代iPhone SE出色，但遜於iPhone系列其他型號手機。

網友DavidDoyle不解MacRumors為什麼要吐槽iPhone 12 mini：「這幾年iPhone越做越大且重，現在推出迷你產品很棒。抱怨iPhone 12 mini電池壽命很短，只能說很短視近利。」網友NotoriousNeo也說，比較電池壽命沒意義，光是「進化到小尺寸」這件事就能讓果粉暴動了。