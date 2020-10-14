買手機還是買相機？鄉民熬夜看蘋果發表會 嗆：沒新梗啦

蘋果發表於今（14）日凌晨登場，這此發表會主軸為iPhone 12系列手機，此外還有新款音響HomePod Mini，發表會結束後，不少網友在《批踢踢實業坊》上哀嚎，狂批蘋果新品了無新意，網友直嗆「iPhone還可以吹多神？是買手機還是買相機阿，完全搞不懂惹阿」。

原Po看完蘋果發表會後表示，各家手機百家爭鳴，「水果行的X小12，哇靠！肥肥看了，好像也沒啥阿，是不是沒新梗惹阿？真的超垃圾的欸」，他認為「到底還能吹多神阿？又不是在賣相機？講真的，肥肥是買手機還是買相機阿，完全搞不懂惹阿」，他質疑果粉都是攝影師，才會喜歡iPhone 12系列。

網友看完回應「買了求偶率+80%」、「蘋果這幾年都差不多吧」、「愛瘋自拍是不錯啦」、「人家在賣5G啦」、「真的，我11也很少自拍，人若醜，相機越好越殘忍」、「看來蘋果改行賣相機了」；也有人覺得「只希望有指紋，受夠faceid了」、「給我指紋辨識拜託」、「6S再戰十年」、「男生的手機多半在打電動，女生的手機多半在自拍」。