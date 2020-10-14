眼尖果粉驚見iPhone 12暗藏「神秘區域」 網曝：美版才有、專為5G設計

蘋果發表會於今（14日）凌晨正式登場，許多果粉搶著同步觀賞發表會直播，希望最快獲得第一手消息。然而，不少台灣網友發現即將在台上市的iPhone 12系列新機與美版有一處大不同，引起網友熱議。

一名眼尖網友觀賞蘋果發表會直播後，意外發現即將在美國上市的iPhone 12系列新機，位於電源鍵下方有一塊深色區域，然而發表會上並未解釋該區域的作用，因此令他相當好奇。

不少網友看後也表示非常好奇，其中也有網友發現「這款設計只有美國版才有，其他地區的蘋果官網照片就沒有畫出來」，實際比對蘋果官網後，發現確實唯獨美國蘋果官網提供的3D模擬圖有將該區域描繪出來，且是iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型皆有。

許多網友紛紛猜測該區域應該是「毫米波天線」，是專門配合5G服務所設計的，有人就說「應該是天線，講5G那段有把那區塊拉出來」、「給5G天線發射的槽洞」、「mmWave天線」；當中也有網友指出，「今天發表會只有說美國區支援」，因此除了美國地區的消費者之外，想入手iPhone 12系列新機的台灣消費者就不會看見此專為5G服務設計的槽洞。

據了解，5G會用到的主要高頻頻段大抵可以分成兩種，一種是sub 6GHz（就是6GHz以下），它跟現在的4G LTE訊號性質相近，就是把可使用頻寬加大，而另一種則是24GHz以上（所謂的「毫米波（mmWave）」），它的方向是定向的，繞射能力弱、覆蓋能力低、穿透力卻很強，也因此它能讓網速更快，但卻容易失去訊號，因此美版iPhone 12系列新機上的毫米波天線即是用來接收訊號。