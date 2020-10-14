iPhone 12跟12 Pro該怎麼選 網友解密：主要差在一規格

蘋果新機iPhone12登場，這次總共四款機型提供選擇，包含5.4吋iPhone 12 mini、6.1吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Pro，以及6.7吋iPhone12 Pro Max，不過網友在《批踢踢實業坊》中詢問「12跟12 pro的差異」，他認為這次的差別好像只在拍照跟邊框材質，因此上網發問，其他網友看了認為「真的大都差在相機而已，不常使用的話，12就很夠了」。

原Po表示，「剛看完發表會，發現12跟12 pro的差別，好像只在攝影拍照部份跟邊框材質，以往螢幕的黑邊、面板、記憶體，好像都沒有特別提到，去官網也查不到詳細規格」，他好奇新款手機的記憶體大小，以及其他差異為何，原Po直言「這樣128G跟256G的價差都是5400，老實說跟去年的11比真的沒差多少，很猶豫該選哪款」。

網友認為主要差異為相機功能，「記憶體要等有人拆解才能確定」、「輸贏就在ram了」、「真的大都差在相機而已，不常使用的話12就很夠了」、「但換個想法來說，都是6.1吋，同容量pro只比12貴5400」、「我個人推測這兩隻實際拿的差異感應該會在於重量」、「pro max 差那幾千還是頂級的優先」、「老實說兩顆鏡頭的數值，光看數字相差不大」。

單從外觀來看，iPhone 12、iPhone 12 mini採航太鋁合金，共有五款基本色，iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max採醫療級特製不鏽鋼，顏色大膽有未來感；相機規格來看，iPhone 12 Pro系列有2倍光學變焦的長焦鏡頭，以及可強化對焦與擴增實境定位應用的LiDAR光達設計。

如果民眾不知道怎麼選，可以先考慮手機外觀的顏色、大小，再判斷使用相機功能的頻率有多高，如果喜歡拍風景照、人物照，也可以選擇有65mm焦段的iPhone 12 Pro Max。另外，目前市場上現有的蘋果手機共有七隻，分別為iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone12 Pro Max、iPhone 11、iPhone XR、iPhone SE，如果新機售價不敢入手，不妨可以考慮舊款手機。