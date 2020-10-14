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iPhone 12新機評價 果粉：mini版CP值爆表

中央社 / 台北14日電
iPhone 12。圖／摘自蘋果官網
iPhone 12。圖／摘自蘋果官網

蘋果公司今天發表iPhone 12系列手機，首度配備5G傳輸能力。有果粉認為，5.4吋iPhone 12 mini「CP值爆表」，看好會大賣；有人覺得沒加入指紋辨識功能很可惜，受不了每次用Face ID解鎖都要拉下口罩。

網友在國內知名社群論壇Mobile01表示，自己喜歡小手機，但iPhone SE上下邊框太大，覺得iPhone 12mini不錯。另外有人發現，今天推出的4款iPhone 12系列新機中，螢幕解析度最高的反而是尺寸最小的iPhone12 mini，直言這次iPhone 12 mini「CP值爆表」。

有網友預測，iPhone 12 mini可能會掀起一波Android手機仿效5.4吋全螢幕的設計。還有人表示，希望iPhone 12 mini成為常規機型，現在手機越做越大，已經快要脫離方便的優勢，搭車單手拿都怕隨時會「噴出去」。

顏色方面，部分網友表示，這次新推出的太平洋藍色意外好看；也有人直言，選太平洋藍色才能讓別人知道自己拿iPhone 12系列。

另有不少網友說，這次新機沒有指紋辨識功能相當可惜，受不了每次用Face ID解鎖都要把口罩拉下來，而且很多App只支援指紋解鎖，甚至跑步時因為臉部晃動，無法順利使用Face ID臉部辨識解鎖，只能靠指紋辨識。

蘋果今天在秋季發表會推出5G版iPhone新機，其中6.1吋iPhone 12及6.1吋iPhone 12 Pro台灣售價分別為新台幣26900元起、33900元起，將於10月16日開放預購，10月23日發售。5.4吋iPhone 12 mini和6.7吋iPhone12 Pro Max售價為23900元起、37900元起，將於11月6日開放預購，11月13日發售。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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