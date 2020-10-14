衝首發？iPhone 12價格低卻沒Touch ID 網失望：再等一年吧

蘋果發表會於今（14日）凌晨正式亮相iPhone 12系列新機，共iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型，容量依不同機型分別有64GB至512GB可供消費者選擇。許多網友迫不及待觀賞發表會直播，同步直擊iPhone 12新機，但卻有網友對於此次發表會卻感到失望。

一名網友在PTT資訊板PO文分享看完蘋果發表會的心得感想，他表示對於這次的發表會是既開心又難過，「iPhone 12新機的外型走復古路線，搭載更強的效能、更棒的鏡頭，但價錢更低了！」，至此原PO似乎都還相當滿意。

話峰一轉，他直言「沒有Touch ID、沒有120Hz、連個豆腐頭都沒有了」，似乎又是一大令原PO失望的缺點。而近年iPhone發表台灣都被列入首波發售國家，原PO也迫不及待想搶第一波入手，「但看完這次的發表會，不知道大家會升級，還是再讓現任手機再戰一年？還是跳槽到其他陣營？」

貼文一出隨及引起網友加入討論，部分網友支持「馬上換！」，有人就說「影片功能看起來很猛有點心動」、「換啊，12pro真的香爆」、「換！看圖顏色很漂亮，沒充電頭沒差，舊的可以繼續用」、「換啦～12pro真的不錯」、「顏色選擇障礙+1」。

但也有其他網友對於iPhone 12新機感到失望，「有指紋就無懸念換了，所以現在考慮要不要換SE」、「想要指紋+LCD，再等一年有機會嗎？」、「感覺升級不大，這次發表會根本是擠牙膏」、「不太想換了，這次挺失望的」、「這次真的爛透了，等下次」、「看完規格真的有想換安卓的衝動」。