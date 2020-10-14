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只需3000元！HomePod Mini亮相 網讚價格甜美「CP值高」

聯合新聞網 / 綜合報導
HomePod Mini今（14日）正式亮相，並以超親民價格3000元獲得網友青睞。圖擷自蘋果官網
HomePod Mini今（14日）正式亮相，並以超親民價格3000元獲得網友青睞。圖擷自蘋果官網

今（14日）凌晨的蘋果發表會上，除了正式公開iPhone 12系列新機，HomePod Mini也是發表會的一大亮點，雖官網還未公布推出日期，但在網路上獲得網友高度關注。

蘋果公司推出新款HomePod Mini，以3000元超親民價格獲得網友高度討論。HomePod Mini與過去推出的HomePod一樣可透過頂部觸控板操作播放、暫停與音量調整，而使用者也能藉由Siri數位助理服務，透過聲控方式進行互動，同時在HomePod Mini首次啟動時，它將透過波束成形技術自動識別環境方位，藉此調整最佳聲音輸出表現。

HomePod Mini在網路上掀起話題，有網友就認為過去推出的HomePod價格需9900元，如今新款的HomePod Mini不到其價格的三分之一，還可支援家庭廣播傳話，相當便利，讓許多消費者心動不已。

不少網友就說「難得蘋果有低價產品」、「這個比i12有趣～」、「這台真的今天CP最高，趕快上市買一台來玩玩」、「價格甜美誘人～」、「好小好可愛！終於買得下手了，HomePod太貴了」、「這個價錢感覺可以試試」、「有家庭中樞那我有興趣了」、「可以廣播傳訊息蠻有趣的」。

不過，也有少數網友持不同意見，紛紛吐槽「很像哈密瓜，個人觀感放在家裡有夠醜」、「買哈密瓜囉～」、「廣播對大豪宅才有用，不然多數用喊的或是Line打過去還比較快」、「所以apple匯率擺明也可以正常的」。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12 HomePod Mini 數位助理 Siri iPhone

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