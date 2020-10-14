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iPhone 12比前一代便宜四千 網友不領情：美元跌還這麼貴

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 12全系列發表。圖／摘自蘋果官網
iPhone 12全系列發表。圖／摘自蘋果官網

蘋果第一代5G手機iPhone 12問世，總共推出四種機型選擇，最便宜的iPhone 12 mini 64G售價23,900元，最貴iPhone 12 Pro Max 512G售價48,000元，iPhone 12最貴機型雖然比前代iPhone 11 Pro Max 512GB售價52,400元相比，還便宜四千元。不過，網友發現蘋果提出的匯率大約在33上下，對比目前已跌破29的台幣，現在入手iPhone 12恐怕會損失在匯差上

蘋果發表會於今（14）日凌晨開始，最讓大眾期待的就是iPhone 12系列，這是蘋果首支支援5G的手機，包含5.4吋iPhone 12 mini、6.1吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Pro，以及6.7吋iPhone12 Pro Max，台灣也確定在首波開賣名單中，民眾可以於10月16及11月6日開始預訂。

iPhone 12開賣也在《批踢踢實業坊》上掀起討論，A網友認為「iPhone 12 有感降價」，他舉出以往蘋果手機售價，看到匯率都在36上下，這次iPhone 12降到33，A網友稱「相當於給台灣人九折優惠，這次的確是入手的好時機」，不過其他網友認為，新機iPhone 12只有附充電線，但有線耳機 EarPods 與 USB 電源轉接器都沒給。

如果用戶的充電頭是USB A 型的 5W「白豆腐」頭，需要另外購買USB Type-C 孔充電頭，加上耗材的金額，iPhone 12最貴機型雖然比前代iPhone 11還便宜四千元，但整體來說還是算高單價商品，網友回應「但是拔充電器的行為讓我很不爽，寧願價格多1000」、「耳機跟豆腐頭不用錢嗎」、「嫌蘋果把台灣當盤子的可以要不要買啊，一堆人排隊等著買」。

另外，也有網友針對價格表達看法，「哪裡貴了，蘋果新機價這樣很正常」、「ix剛出最高規破五萬才是信仰」、「這匯率...台幣不是都不到29了嗎」、「現在匯率28多，然後售價匯率33，果然盤子才會買」、「這次有便宜啦，不過沒有耳機跟充電頭」、「這代pro終於從128G開始了，但11直接拿掉pro，好慘」、「這匯率真的太哭了」。

iPhone 12各機型售價比一比。製圖／聯合線上新聞網
iPhone 12各機型售價比一比。製圖／聯合線上新聞網

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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iPhone 12呼應邀請函文案具有5G功能，是iPhone史上首支支援5G的機型。螢幕尺寸6.1吋，搭載A14處理器，採用金屬邊框、玻璃材質，共有黑、白、紅、綠、海軍藍5種顏色。比iPhone 11更輕更薄更小，採用雙鏡頭設計，有無線充電功能。

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