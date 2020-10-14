iPhone 12仍有「遺憾之處」與iPhone 11該怎麼選？Mini最適合這些人

iPhone 手機發表會做為每年備受期待的活動之一，就在昨晚深夜一點準時召開，除了發表常規性升級的手機 iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 以外，為了滿足小尺寸的使用者，蘋果更是首次發表小螢幕手機「 iPhone 12 Mini 」。相比去年iPhone 11，iPhone 12做了哪些升級呢？透過以下對比筆者提出主觀的購買建議。

iPhone 12 售價提高

去年 iPhone 11 起售美金售價是 699 美元，折合換算新台幣為 24900 元。去年 iPhone 12 起售美金售價是 799 美元，折合換算新台幣為 26900 元。近期台幣幣值較強緣故，因此雖然 iPhone 12 相較去年漲幅達到 100 美金，但因為匯差的緣故因此在台灣售價僅差 2000 元。

iPhone 12重量更輕、體積更小

iPhone 12 讓筆者最有感的提升在於：大小尺寸沒有差太多的情況下，重量減輕 32 克。也許有人會說 32 克的重量沒什麼，但在手機上減輕 32 克，長時間使用下來對於手腕與小拇指，都能達到一定程度的壓力減輕。而 iPhone 12 Mini 手機重量更是僅只有 133 克，難怪在手機發表會上可以宣稱自己是目前世界上最輕最小巧的5G手機。

iPhone 12螢幕全面提升

iPhone 12 螢幕升級是對於一般使用者來說較為有感，從 iPhone 11 上的 LCD 螢幕，到 iPhone 12 上的全新 Retina XDR OLED 螢幕，提升效果不僅解析度更高、色彩顯示效果更好、對比度更高。亮度提高最大影響在太陽下使用時，OLED 也能清楚看到螢幕的所有內容。

iPhone 12 5G網路全支援

台灣 5G 網路在 2020 年七月正式開通，雖然建設上還尚未普及到各個縣市鄉鎮，但最起碼已經開始提供訊號。這也意味著 3G、4G 網路在未來幾年內會逐步退位。iPhone 12 全系列都支援 5G 網路，並且 iPhone 12系列是台灣目前5G頻段最全面的手機，對於各電信網路的訊號接收上理論上會更好。

iPhone 12效能：強大的A14晶片

iPhone 12 使用的是 A14 晶片，全系列搭載最新 A14 仿生（A14 Bionic）晶片，由台積電代工生產，以 5 奈米製程所打造，是目前唯一一款 5 奈米製程的手機晶片，也是目前發表手機中最強的手機晶片。更強大的計算能力，不僅提升玩遊戲的順暢度，更重要的是在圖像的拍攝及後續處理上，都達到更進階的表現。

iPhone 12遺憾之處

購買 iPhone 12 需要注意的是手機包裝盒中不再附贈充電器，根據蘋果在發表會上說明這樣做可以達到節能減碳、永續環保。但筆者認為這樣做相對造成使用者需花額外的成本購買充電器，對於某些用戶來說可能相對會因此勸退。

iPhone 12、iPhone 11、iPhone 12 Mini該怎麼選？

iPhone 12 Mini：適合喜歡一手掌握手機且喜歡嚐鮮的使用者，以最便宜的價格體驗到最新的 iPhone。

iPhone 12：喜歡大螢幕的使用者，用較便宜的價格體驗到全新的A14晶片及最新的 OLED 螢幕。

iPhone 11：若預算不高想要使用 iPhone，iPhone 11仍然是目前最好的選擇。

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》