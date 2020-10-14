蘋果隱藏新品！新款無線藍牙耳機Beats Flex現身 售價1599台幣

雖說沒有在今早發表會現身，但蘋果旗下 Beats 的新款無線藍牙耳機「Beats Flex」也悄悄登場了！跟前代最大不同在於改用了 USB-C！

雖說沒有在今早發表會現身，但蘋果也默默在官網上推出旗下耳機品牌 Beats 的新款無線藍牙耳機「Beats Flex」。

從外觀上來看 Beats Flex 可說是延續 Beats X 的產品，外觀一樣採有利較於運動環境的雙入耳式耳機有線設計但更精簡了音量控制按鍵，也一樣有磁性耳塞功能可以連結便於收藏；但跟前代最大不同在於改用了 USB-C 連接取代 Lightning，可以用筆電、Android 的充電器充電。

Photo Credit:Apple

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Beats Flex 也跟 Beats X 一樣使用了 Apple W1 便於跟其他蘋果產品連結，但在續航力上則是比 Beats X 更加突出，最長可達 12 小時，沒電時也可透過 Fast Fuel 閃充技術充電 10 分鐘播放 1.5 小時，而且也支援「音訊分享」功能，可透過無線方式讓 Beats Flex 與另一副 Beats 耳機或 AirPods 共享音訊。

比起耳掛式的 Powerbeats、Powerbeats Pro，Beats Flex 可說是入門級產品，售價只需 1599 台幣，是現在 Beats 產品線中最便宜的；顏色則有黑、黃、藍、白等四色可以選擇。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》