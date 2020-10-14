撿便宜！iPhone原機種火速降 iPhone11最多省5張千元鈔

製表/聯合新聞網

iPhone 12在今(14)日凌晨1點公布新機，成為iPhone史上第一支支援5G的新機種。該機款官網定價為799美元(約合新台幣23000元)，台灣官網售價為26900元起。消息一出，蘋果也立刻宣布iPhone原機種大降價，其中以iPhone11最多大砍5400元，價格最甜。

包括3機種iPhone11、iPhone XR、iPhone SE均有降價，其中以SE降價幅度最小，iPhone 11降價最多。降價範圍在600元至5400元不等。

看準iPhone 11機種，想買得划算的消費者有福了。原價2萬4900元的iPhone 11（64GB），降價5000元，新價格降至1萬9900元，等於一支iPhone 11讓消費者2萬元有找。原價2萬6900元的iPhone 11（128GB），降價至2萬1500元，原價3萬400元的iPhone 11（256GB），下殺至2萬5000元；讓蘋果迷十分有感。

iPhone XR系列，原價2萬1500元的iPhone XR （64 GB版），降價4600元，新價格殺至1萬6900元。原價2萬3500元的iPhone XR（128GB），也是阿沙力一口氣降價5000元，新售價殺至1萬8500元，2萬元有找。

今年初推出的iPhone SE，包括128 GB及256 GB容量，則是同步降1000元。降價最少的是iPhone SE（64 GB），從14500元小砍600元至1萬3900元。

蘋果官網公布，每位消費者一次只能購買6台的降價手機。