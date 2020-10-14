iPhone 12引進全新配件系統 寫下5項紀錄

蘋果公司今天發表iPhone 12系列手機，寫下5項紀錄，包括iPhone歷來最大螢幕、最輕薄5G手機、全球最多5G頻段手機、手機最快晶片、全球首款可拍攝杜比視界HDR影片裝置，並引進全新MagSafe配件系統。

蘋果公司（Apple）今天推出5G版iPhone新機，其中6.1吋iPhone 12及6.1吋iPhone 12 Pro台灣售價分別為新台幣26900元起、33900元起，將於10月16日開放預購，10月23日發售。5.4吋iPhone 12 mini和6.7吋iPhone 12 Pro Max售價為23900元起、37900元起，將於11月6日開放預購，11月13日發售。

iPhone 12系列創下5項新紀錄。第一，iPhone 12Pro Max採用iPhone歷來最大6.7吋超Retina XDR顯示器，具有全系統色彩管理，最高解析度近350萬像素，可帶來栩栩如生的觀看體驗。

第二，5.4吋iPhone 12 mini是全球最小、最薄且最輕的5G智慧型手機，厚度7.4公釐，重量133公克，適合單手操作。

第三，iPhone 12系列擁有智慧型手機中最多的5G頻段，可在全球提供最廣泛的5G覆蓋。美國的機型支援毫米波，是5G更高頻率版本，即使在人口稠密的地區，iPhone 12速度最高仍可達4Gbps。iPhone 12系列還有智慧型數據模式，可透過智慧方式評估5G需求並即時平衡數據用量、速度與功率，來延長電池續航力。

第四，iPhone 12系列4款機型全部搭載A14仿生晶片，是智慧型手機業界首款採用5奈米製程的晶片，與競爭對手最快的智慧型手機晶片相比，中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）速度最高可超出50%，不但可提供遊戲主機品質的遊戲體驗、強大的運算攝影以及更多功能，同時還帶來出色的電池續航力。

第五，iPhone 12 Pro機型可拍攝智慧型手機中最高品質的影片，是全球第一部相機與唯一一部裝置能實現「杜比視界」HDR（高動態範圍）影片的一站式體驗，影片拍攝最高可達60 fps，甚至能為電影級製作提供更出色的視訊穩定功能。

其他值得注意的新功能包括iPhone 12 Pro系列均內建全新光學雷達掃描儀，可測量光線距離並使用場景的像素深度資訊。這項技術可提供更快速、更逼真的擴增實境（AR）體驗，在低光源場景中將自動對焦速度提升6倍，提升精準度並縮短照片及影片的拍攝時間。

此外，iPhone 12系列也引進MagSafe全新配件生態系統，在無線充電線圈周圍具有磁石陣列，可為對齊和效率進行最佳化，每次使用都能順利連接iPhone。MagSafe充電器可提供最高可達15W電力，同時也適用於現有支援Qi無線充電標準的裝置。