慢慢汰換傳統豆腐頭？蘋果官網上架20W USB-C充電器

隨著蘋果確定不再於iPhone 12系列機種盒裝內附上有線耳機與USB充電器之後，蘋果在官網也如市場傳聞推出20W的USB-C充電器，並且同步推出對應MagSafe的磁吸式Qi無線充電器。

而推出20W的USB-C充電器之餘，蘋果則是將原本推出的18W充電規格版本下架，並且讓20W充電規格版本充電器售價調整為新台幣590元，與既有5W及12W充電規格的USB-A充電器採相同售價。

不過，從此次蘋果開始在iPhone 12系列盒裝內直接提供USB-C to Lightning連接線來看，未來應該會逐漸汰換既有USB-A to Lightning連接線，同時預期也會讓既有5W及12W充電規格的USB-A充電器慢慢退離市場，並且由20W的USB-C充電器取代。

由於目前越來越多USB連接埠都已經逐漸轉換為USB-C規格，加上蘋果目前包含新款iPad Pro、iPad Air、MacBook系列機種都已經改為USB-C連接埠，因此慢慢汰換USB-A充電器應該也是預期作法。

至於此次推出的MagSafe充電器則會以新台幣1190元價格銷售，而MagSafe皮革卡套則會以新台幣1790元價格銷售，同樣對應MagSafe設計的透明保護殼是以新台幣1490元價格銷售，矽膠保護殼也會以新台幣1490元價隔銷售。

但目前暫時尚未看見可同時幫iPhone、Apple Watch充電的旅充配件上架，或許要再等一些時候。

另外，未來對應MagSafe設計的配件產品，預期將會成為蘋果針對第三方配件商建立的全新發展市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》