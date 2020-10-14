快訊

美國獨行俠的「戰神母親」...與她的青天白日旗傳說

史上首次10月減壓供水今啟動 每日23時至隔日5時實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慢慢汰換傳統豆腐頭？蘋果官網上架20W USB-C充電器

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著蘋果確定不再於iPhone 12系列機種盒裝內附上有線耳機與USB充電器之後，蘋果在官網也如市場傳聞推出20W的USB-C充電器，並且同步推出對應MagSafe的磁吸式Qi無線充電器。

而推出20W的USB-C充電器之餘，蘋果則是將原本推出的18W充電規格版本下架，並且讓20W充電規格版本充電器售價調整為新台幣590元，與既有5W及12W充電規格的USB-A充電器採相同售價。

不過，從此次蘋果開始在iPhone 12系列盒裝內直接提供USB-C to Lightning連接線來看，未來應該會逐漸汰換既有USB-A to Lightning連接線，同時預期也會讓既有5W及12W充電規格的USB-A充電器慢慢退離市場，並且由20W的USB-C充電器取代。

由於目前越來越多USB連接埠都已經逐漸轉換為USB-C規格，加上蘋果目前包含新款iPad Pro、iPad Air、MacBook系列機種都已經改為USB-C連接埠，因此慢慢汰換USB-A充電器應該也是預期作法。

至於此次推出的MagSafe充電器則會以新台幣1190元價格銷售，而MagSafe皮革卡套則會以新台幣1790元價格銷售，同樣對應MagSafe設計的透明保護殼是以新台幣1490元價格銷售，矽膠保護殼也會以新台幣1490元價隔銷售。

但目前暫時尚未看見可同時幫iPhone、Apple Watch充電的旅充配件上架，或許要再等一些時候。

另外，未來對應MagSafe設計的配件產品，預期將會成為蘋果針對第三方配件商建立的全新發展市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12 無線充電 USB-C

延伸閱讀

想起當年i4？首款支援5G的iPhone 12與iPhone 12 mini 回歸方正機身設計

蘋果首款親民售價的智慧喇叭！HomePod Mini整合更多智慧功能

MagSafe 復活！變身 iPhone、Apple Watch 磁性無線充電器

蘋果發表新款旗艦機iPhone 12 Pro 售價999美元起

相關新聞

要買哪一款？iPhone 12四大機型規格比較 Mini入門款23900帶回家

今(14)日蘋果發表會推出iPhone 12系列新機，共有iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型。螢幕尺寸最小從Mini的5.4吋到Pro Max的6.7吋，容量也依款式有64GB到512GB的選擇，機種間有不少選擇的空間。

撿便宜！iPhone原機種火速降 iPhone11最多省5張千元鈔

iPhone 12在今(14)日凌晨1點公布新機，成為iPhone史上第一支支援5G的新機種。該機款官網定價為799美元(約合新台幣23000元)，台灣官網售價為26900元起。消息一出，蘋果也立刻宣布iPhone原機種大降價，其中以iPhone11最多大砍5400元，價格最甜。

蘋果發表會重點整理／海軍藍等多色iPhone 12系列 售價、規格、預訂日全曝光

蘋果宣布將在台灣時間14日凌晨舉行新品發表會，未上市先轟動的iPhone 12系列也預期將在此次發表會中現身。根據精準爆料達人「Kang」指出，此次iPhone系列共會有iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四種機型，前兩款容量有64GB、128GB、256GB；後兩者則是128GB起跳，另有256GB、512GB供選擇。

16日開始預購！iPhone 12系列台灣售價偏高 各國哪買搶便宜

今（14日）蘋果發表會正式亮相iPhone 12系列新機，共有iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型。iPhone 12系列選擇多樣化，螢幕尺寸最小從Mini的5.4吋到Pro Max的6.7吋，容量也依款式有64GB到512GB的選擇。

與iPhone 11規格相似？iPhone 12螢幕、相機不簡單 換機會有升級感嗎

蘋果在今(14)日發表了新款iPhone 12，也代表了iPhone 11正式成為舊型機種。此次iPhone 12系列共有4種機型，分別為iPhone12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max。對比先前iPhone 11，可明顯看出Mini是此次新增的款式。然而iPhone 11與iPhone 12差在哪裡，若是換機會有升級感嗎？

iPhone 12系列比一比／iPhone 12、Mini、Pro與Pro Max怎麼選？關鍵在這些細節

蘋果此次揭曉的iPhone 12、iPhone 12 mini，以及iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max中，都將機身框體改為方正設計，不僅呼應新款iPad Pro、iPad Air的設計，同時也讓新機似乎回到當年iPhone 4的外型，只是螢幕相對加大、處理器效能也明顯提昇，而相機功能與網路連結能力也大幅提昇。

蘋果首款親民售價的智慧喇叭！HomePod Mini整合更多智慧功能

相較先前推出的HomePod採349美元售價，蘋果終於如市場傳聞推出售價僅99美元的親民款HomePod Mini，同時換上全新圓形機身設計，但仍維持採用網布材質外觀。

慢慢汰換傳統豆腐頭？蘋果官網上架20W USB-C充電器

隨著蘋果確定不再於iPhone 12系列機種盒裝內附上有線耳機與USB充電器之後，蘋果在官網也如市場傳聞推出20W的USB-C充電器，並且同步推出對應MagSafe的磁吸式Qi無線充電器。

拿iPhone 8之前的用戶該換機了！4G iPhone降價很有感

iPhone 12推出後，蘋果照例會重新調整架上的產品組合，目前台灣蘋果官網上可以銷售的iPhone，除了iPhone ...

蘋果隱藏新品！新款無線藍牙耳機Beats Flex現身 售價1599台幣

雖說沒有在今早發表會現身，但蘋果旗下 Beats 的新款無線藍牙耳機「Beats Flex」也悄悄登場了！跟前代最大不同在於改用了 USB-C！

即刻預約iPhone 12 電信送優惠搶5G用戶換機潮

看好擁有5G規格的新款iPhone 12系列帶動的換機潮，各電信、3C通路除了即刻開放線上預約登記，更釋出眾多好康優惠加...

iPhone 12來了 電信業開放預約登記搶客

蘋果一口氣發表四款iPhone 12系列新機，其中iPhone 12及iPhone 12 Pro預計10月16日開放預購...

熱門新聞

蘋果發表會重點整理／海軍藍等多色iPhone 12系列 售價、規格、預訂日全曝光

要買哪一款？iPhone 12四大機型規格比較 Mini入門款23900帶回家

崩潰！「爆廢公社」無預警下架 爆系證實：全面停止活動3天

iPhone 12系列比一比／iPhone 12、Mini、Pro與Pro Max怎麼選？關鍵在這些細節

蘋果發表會前再爆料！iPhone 12 Mini藍色、紅色、綠色、黑色和白色搶先看

蘋果發表iPhone 12系列手機 看這兩大亮點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。