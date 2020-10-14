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iPhone 12系列比一比／iPhone 12、Mini、Pro與Pro Max怎麼選？關鍵在這些細節

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iPhone 12系列比一比／iPhone 12、Mini、Pro與Pro Max怎麼選？關鍵在這些細節

聯合新聞網 / 楊又肇
▲左起：iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12與iPhone 12 mini
▲左起：iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12與iPhone 12 mini

蘋果此次揭曉的iPhone 12、iPhone 12 mini，以及iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max中，都將機身框體改為方正設計，不僅呼應新款iPad Pro、iPad Air的設計，同時也讓新機似乎回到當年iPhone 4的外型，只是螢幕相對加大、處理器效能也明顯提昇，而相機功能與網路連結能力也大幅提昇。

此次推出新機全數採用A14 Bionic處理器、支援IP68等級防水，並且支援5G連網功能與背蓋採用的MagSafe磁吸設計，而底部連接埠也維持使用Lightning，蘋果更明確表示新機盒裝不再提供有線耳機與USB充電器，同時也使新機盒裝變得更精簡。

機身顏色部分，iPhone 12、iPhone 12 mini均提供黑色、白色、紅色、綠色、藍色，框體材質為航太級鋁合金，而iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max則提供銀色、石墨色、金色、太平洋藍色，框體材質採用醫療級特製不鏽鋼。

▲採用類似新款iPad Pro、iPad Air，以及過往iPhone 4般的方正框體
▲採用類似新款iPad Pro、iPad Air，以及過往iPhone 4般的方正框體

▲iPhone 12 Pro區分亮面不鏽鋼材質設計的太空灰、白色、金色與藍色
▲iPhone 12 Pro區分亮面不鏽鋼材質設計的太空灰、白色、金色與藍色

其中，iPhone 12與iPhone 12 Pro採用相同螢幕尺寸規格，重量則有差異，相機規格則差別在iPhone 12 Pro額外搭載2倍光學變焦的長焦鏡頭，同時對應拍攝Dolby Vision 60fps影片，而iPhone 12與iPhone 12 mini相機規格均相同，但在Dolby Vision影片拍攝僅支援30fps規格，相比iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max更少了可強化對焦與擴增實境定位應用的LiDAR光達設計。

而iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max雖然都採用三鏡頭主相機設計，同時也均搭載LiDAR光達設計，但兩者在長焦鏡頭規格則有差異，前者僅配置52mm焦段，後者則對應65mm，因此在光學變焦增加為2.5倍，另外後者在廣角鏡頭更採用感光面積增加47%、每單位畫素感光面積增加至1.7μm，同時可讓感光元件對應X軸、Y軸位移，藉此增加平均每秒可達5倍抗震處理效果，以及提昇87%的低光拍攝表現。

▲加入LiDAR光達設計的新款相機模組，但在iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的規格又有差異
▲加入LiDAR光達設計的新款相機模組，但在iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的規格又有差異

此次全數機種前後相機均支援夜間拍攝與Deep Fusion拍攝效果，另外也均支援Dolby Vision HDR拍攝影片，但此次增加的Apple ProRAW拍攝功能，目前僅iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max支援。

5G連網功能部分，所有新機也均支援，並且對應6GHz以下頻段，同時也支援毫米波頻段，但實際對應連接規格則會因上市地區而異。另外，蘋果也針對5G連網需求提供智慧數據模式，讓手機能依照實際連網需求切換5G或4G LTE連接模式，在不需要高速連網情況則可自動關閉5G連接功能，避免造成5G網路流量無謂損耗。

至於此次增加的背蓋MagSafe設計，蘋果主要是為了改善利用無線充電時，經常出現未能擺放在正確位置，導致充電效率不佳，或是無法正常充電情況，透過磁吸方式讓手機能精準擺放在正確充電感應位置，另外則是配合MagSafe磁吸固定方式增加更多配件使用模式，同時也能增加更多第三方配件商透過此設計打造更多新產品的發展機會。

▲iPhone 12背面搭載的MagSafe設計
▲iPhone 12背面搭載的MagSafe設計

怎麼選擇？

此次推出新機在基礎的處理器規格、使用模式、介面設計都十分相近，最大差異還是在於螢幕規格與相機設計，另外則是機身框體設計不同，因此選擇上可以透過這幾個地方坐決定。

例如iPhone 12與iPhone 12 Pro螢幕規格相近，那麼影響決定的關鍵可能就在於相機，以及外觀設計，儲存容量規格就看個人需求。而喜歡小尺寸機種的話，則可以考慮iPhone 12 mini，甚至可以考慮先前推出的新款iPhone SE。

▲目前市面所有提供銷售iPhone機種，總計會有7款設計選擇
▲目前市面所有提供銷售iPhone機種，總計會有7款設計選擇

至於在iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max之間選擇的話，如果想要更好相機規格，就是只能選擇後者，但如果不介意兩者之間的相機規格差異，更偏向使用螢幕相對較小機種的話，自然就是選擇前者。

而如果是預算考量，同時又希望使用大尺寸螢幕的話，就是在iPhone XR與iPhone 11之間做選擇，兩者差異自然在於鏡頭規格與處理器規格差異，同時外觀配色選擇也不一樣，但螢幕尺寸則是相同。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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